18:57 12 февраля 2018 1

Александр Мамаев победил в номинации «Люди. События. Повседневная жизнь» Фото: фотослужба URA.Ru © URA.RU

Шеф-фотограф «URA.RU» Александр Мамаев победил в престижном конкурсе фотографии The Best of Russia 2017. Как сообщил нашему агентству представитель конкурса Ксения Арсланова, победители со всей страны приедут в Москву, чтобы принять участие в открытии выставки.

«В этом году конкурс был впервые заточен исключительно под репортажных фотографов, что не могло не радовать. Оставлена лишь одна номинация из всех постоянных „Люди. События. Повседневная жизнь“, поэтому и состав жюри стал более однородным и авторитетным. А победа — более приятной. Слышал, что этот год был последним для конкурса. С одной стороны, жаль. Казалось, он может набрать обороты и достичь действительно самого высокого уровня и престижности. С другой стороны, мы будем последними победителями. Запомнятся наши победные кадры», — отметил Александр Мамаев.

Традиционно работы победителей выкладывались на сайт сразу после голосования жюри, но этот год юбилейный, и организаторы решили сохранить интригу подольше. У читателей «URA.RU» есть возможность посмотреть на работы нашего шефа-фотографа, которые были присланы на конкурс, и попытаться угадать, какую из них признали лучшей.