Зауралью отложили погашение долга в 6,6 млрд рублей до 2024 года

Зауралью реструктуризовали госдолг на 6,6 млрд рублей. Соглашение с Минфином было утверждено на заседании правительства Курганской области во вторник, 13 февраля, передает корреспондент «URA.RU».
Как рассказала начальник областного финуправления Елена Лукашук, в соответствии с условиями рассрочки, в 2018—2019 годах регион должен выплатить 5% от общей суммы долга. В 2020 году выплата составит 10%, с 2021 по 2024 год область будет платить по 20% от общей суммы.
Елена Лукашук подчеркнула, что есть обязательные условия для получения рассрочки. Госдолг региона не должен превышать установленные лимиты, при этом долги должны постепенно уменьшаться. Иначе область будет вынуждена вернуть занятые средства досрочно. Сейчас госдолг Зауралья составляет 16,6 млрд рублей, из них 9,6 млрд рублей — коммерческие кредиты.