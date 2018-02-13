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Главные новости Курганской области
12:20  13 февраля 2018 2

Курганские пограничники не пустили гостя из Азии — решили, что он террорист

Терроризм, террористы , терроризм, террорист, военные действия
На теле подозрительного мужчины множество шрамовФото: depositphotos.com © URA.RU

Молодой человек из Центральной Азии, который хотел въехать на территорию России в Петухово Курганской области, вызвал подозрение у пограничников. По ряду признаков сотрудники СБ установили, что он участвовал в боевых действиях, поэтому въезд в страну ему был запрещен.

На теле мужчины 1993 года рождения были обнаружены следы резаных ранений, а также шрамы, похожие на пулевые, сообщили в пресс-службе погрануправляения ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Кроме того, в паспорте молодого человека были отметки о посещении стран с повышенной террористической активностью, где открыты центры для подготовки боевиков.

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения органов безопасности Московской области как возможный участник боевых действий.

Татьяна Жаткина
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