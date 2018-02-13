Тюменский депутат пожалуется в прокуратуру на РЖД. «Мы такой позор терпим, ну сколько можно?»

16:50 13 февраля 2018 2

Мурат Тулебаев (в центре) намерен обратиться в ведомство в ближайшее время Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат Тюменской городской думы Мурат Тулебаев намерен обратиться в прокуратуру с жалобой на ОАО «Российские железные дороги». Поводом стал ведомственный детский сад, заброшенное здание которого расположено в Калининском административном округе (КАО) прямо напротив приемной Тулебаева.

Пустующие здания не только портят вид города, но и несут реальную опасность, уверены депутаты (фото из архива) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Об этом депутат от ЛДПР рассказал на заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ Тюменской городской думы. «Напротив моей приемной на улице Мира есть старое здание детского сада, где заколочены окна и постоянно находятся бомжи, жгут там костры. На месте здания можно организовать зеленую территорию. Я уже два года обращался, жители обращались по этой проблеме. Мы что-то собираемся делать с этим помещением?», — адресовал Тулебаев вопрос заместителю главы администрации Тюмени Руслану Кухаруку.

Замглавы пояснил, что указанный земельный участок вместе со зданием принадлежит РЖД. «Они его выставляли на торги, но никто не зашел, поэтому пока есть только собственник, который обязан следить за своим имуществом», — сообщил Кухарук.

Мурата Тулебаева такой ответ не удовлетворил. «Что мы можем сделать, чтобы это здание не было притоном, как обязать собственника? Там рядом детские площадки. В прокуратуру обращаться?», — предположил он.

Депутат Николай Романов (слева) настаивает на жестких мерах в отношении нерадивых собственников «заброшек» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат Юрий Баранчук поддержал коллегу. «В здание имеется свободный доступ. Это может привести к угрозе жизни и здоровью всех, кто туда попадает. Я так понимаю, можно обратиться в прокуратуру, чтоб они выписали собственнику предписание и обязали его обеспечить режимный доступ, оградить здание по периметру, поставить сторожа», — предположил Баранчук. Мурат Тулебаев заверил присутствующих, что в ближайшие дни займется этой проблемой.

Председатель постоянной комиссии Николай Романов заострил внимание на заброшенном доме, который находится в центре Тюмени.

«Угол Мориса Тореза и Малыгина, дом так и будет стоять сгоревшим, вместе с забором? Я могу много участков назвать подобных. Напротив школы №39 стоит недостроенный детский сад, всякие безобразия там весной и осенью творятся. Администрация должна работать с собственниками. Пусть они участок либо застраивают, либо благоустраивают, либо он изымается.

Мы такой позор терпим, ну сколько можно? При этом пишем везде: «Лучший город Земли!». А проехал 10 метров вперед — и самый худший город Земли. Убирать давайте. Нельзя так просто смотреть на собственника, когда внешний вид города кардинально портится!»,

— призвал он депутатов и чиновников.