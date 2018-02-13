16:27 13 февраля 2018 0

Алексей Романов формирует новую команду Фото: официальный сайт администрации Ноябрьска

В Ноябрьске пройдут назначения на вакантные должности первого замглавы после ухода на пенсию Александра Боткачика и перехода заместителя по экономразвитию и инвестициям Сергея Бездомникова на работу в городское собрание на пост председателя Счетной палаты.

По информации агентства, на должность первого заместителя главы в стенах «Серого дома» обсуждают Валерия Ольхова. Сам исполнительный директор АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» через свою пресс-службу сообщил «URA.RU», что пока такого предложения ему не поступало. В любом случае, администрации на такой ответственный пост нужен опытный профессионал, разбирающийся в тонкостях управления и контроля УК и предприятий жилищно-коммунального сектора, строительства и обслуживания дорог, поставщиков энергоресурсов.

Должностные инструкции заместителя по экономическому развитию и инвестициям, а также работе с малым и средним бизнесом решено расширить под назначение Евгения Белова, ныне занимающего должность начальника департамента имущественных отношений (ДИО). Планируется, что Евгению Белову оставят часть направлений, которые он курирует в должности начальника ДИО, в том числе контроль за землепользованием, поскольку работа с предпринимателями подразумевает выделение участков под строительство коммерческих объектов.

Сам Евгений Белов недоступен для комментариев прессе. Пресс-центр администрации Ноябрьска не комментирует новые назначения и не готов обсуждать с представителями СМИ кадровые вопросы, ссылаясь на то, что информация о конкурсах и вакансиях размещена на сайте администрации. Так подчеркнули, что кандидаты на подобные должности подбираются из кадрового резерва муниципалитета или округа.

Конкурс на должности заместителей назначен на 12 марта. Также сейчас ведется и отбор претендентов в кадровый резерв муниципалитета. И речь идет не только о начальниках управлений и двух заместителях. Прием заявок объявлен и на кадровый резерв заместителей, курирующих социальную сферу, информационную политику, финансы, охрану порядка и взаимодействия с силовиками и отдаленный микрорайон Вынгапуровский. То есть на всех существующих заместителей главы администрации Ноябрьска.

Сейчас заместителем главы города по безопасности и работе с правоохранительными органами является бывший силовик Андрей Власов, за финансы отвечает приехавшая с мэром Романовым из п. Уренгой Ольга Буланкина, соцвопросы курирует Надежда Гудкова, за жизнеобеспечение отдаленного микрорайона Вынгапуровский отвечает Сергей Силуянов, а информационную политику курирует бывший советник губернатора ЯНАО Алексей Ардышев.

Никто из администрации не готов обсуждать с прессой предстоящие назначения. Но из неофициальных источников агентству стало известно, что консультации ведутся на всех уровнях. Окончательное решение по ключевым назначениям в городской администрации может быть принято после встречи с главой региона Дмитрием Кобылкиным, который намерен посетить Ноябрьск 28 февраля и проработать в городе до 2 марта.