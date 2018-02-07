11:14 07 февраля 2018 3

В «Сером доме» ждут больших перемен Фото: Андрей Загумённов

В Ноябрьске на сайте городской администрации опубликован обновленный перечень вакансий на замещение освободившихся мест на должность заместителей главы администрации, в том числе первого. Среди вакансий также числятся начальники управлений экономического развития и инвестиций, общей политики и заместитель начальника управления общей политики.

Указанные должности могут замещаться исключительно из резервов управленческих кадров муниципалитета или округа. Как пояснили в городской администрации, занять такие должности можно исключительно по конкурсу. Рассматриваться будут кандидатуры из кадрового резерва. О сроках проведения конкурсов и возможных кандидатах в муниципалитете не сообщают.

Но шанс попасть на работу в «Серый дом» Ноябрьской администрации все же остается и у соискателей, не включенных в резервы. Открытый конкурс может быть объявлен администрацией на замещение вакансий главных специалистов отделов по вопросам общественной безопасности и организационно-аналитического управления делами администрации города. Но это произойдет только в случае, если соискатели не найдутся в кадровом резерве муниципалитета.

Напомним, что вакансии замов главы администрации Алексея Романова появились после неожиданного ухода на пенсию первого заместителя главы Александра Боткачика, случившегося 16 января. Кроме того, на работу в контрольное ведомство перешел Сергей Бездомников — бывшего заместителя по экономическому развитию и инвестициям избрали председателем Счетной палаты Ноябрьска при городском собрании. Сейчас работу, которую вел Сергей Бездомников в роли заместителя, поделят между новыми замом и руководителем управления экономического развития и инвестиций.

Также несвоевременный уход Ольги Межиной с должности начальника управления общей политики в начале президентской кампании добавил нагрузку на блок, курируемый заместителем главы по информационной политике Алексеем Ардышевым.

В то же время кадровый вопрос предпочтительнее всего решать без спешки, особенно в такую горячую пору для городской администрации. Вероятно, поэтому конкурс на замещение вакантных должностей пока объявлен только на должность главного специалиста отдела по вопросам общественной безопасности администрации города Ноябрьска.