Ямальская чиновница бросила высокий пост ради йоги

10:00 17 января 2018 2

Бывший чиновник администрации Ноябрьска откроет школу йоги Фото: страница Ольги Межиной в соцсети ВК

Администрацию Ноябрьска покинул один из руководителей. Команда мэра Алексея Романова потеряла начальника управления общей политики Ольгу Межину. Она рассказала «URA.RU», что ушла с муниципальной службы ради педагогики. Ольга Юрьевна — кандидат педагогических наук, но преподавать она будет йогу.

Последний рабочий день чиновницы был 11 января. Межина отметила, что 20 января открывает, по ее словам, первую на Ямале школу йоги. Планируется, что в ней появятся группы для взрослых и детей. Преподавать восточную физкультуру бывшая чиновница намерена в том числе и сама.

Напомним, Ольга Межина была задействована в скандале с выходом Ноябрьска из Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. В конце ноября 2017 года депутаты городского собрания проголосовали за выход из ассоциации после доклада начальника управления общей политики о нецелесообразности нахождения в этой организации. На своем последнем в 2017 году заседании депутаты городской думы отменили спорное решение, против которого выступил лично мэр Ноябрьска.

Сразу после скандала со спорным решением городской думы Ольга Межина ушла в отпуск, после которого уволилась по собственному желанию. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» бывшая чиновница сказала, что причиной ее ухода из муниципалитета стали личные убеждения и внутреннее состояние. «Я кандидат педагогических наук. Политика мне не близка. Мне гораздо ближе преподавание. В данный момент я преподаю йогу. И радость и улыбки на лицах взрослых и детей после моих занятий — это то, что вдохновляет меня сейчас», — призналась она.

Отметим, до ухода из администрации Ольга Межина числилась в кадровом резерве губернатора ЯНАО. До того, как она возглавила управление общей политики, чиновница семь лет проработала в управлении по делам семьи и молодежи. Сейчас ее функции в администрации Ноябрьска исполняет глава пресс-центра Алла Воложанина. По информации агентства, конкурс на замещение должности руководителя управления пройдет после уточнения должностных обязанностей. Это связано с изменением трудового законодательства.