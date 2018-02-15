На Ямале чиновники отказались от бесплатного проезда для школьников

17:26 15 февраля 2018 0

Гудкова считает, что город не потянет бесплатный проезд для школьников Фото: сайт администрации Ноябрьска

На первом в этом году заседании гордумы Ноябрьска заместитель главы администрации города Надежда Гудкова резко оборвала предложение депутата об организации бесплатного проезда школьников в муниципальном транспорте. Чиновник, курирующий образование, социальную защиту населения, дела семьи и молодежи и физическую культуру и спорт в городе, считает, что такие меры муниципалитету со 100 тысячами населения и 10-миллиардным бюджетом не по карману.

Депутат «нефтяного пула» Алексей Гнедин на заседании заявил, что детям, которые дополнительно занимаются в школах искусств и спортивных секциях, приходиться пользоваться общественным транспортом до четырех и более раз в день. Политик предложил хотя бы этой категории детей выдавать бесплатные проездные для муниципального транспорта.

Надежда Гудкова резко возразила. По словам бывшего начальника департамента образования, в администрации уже просчитывали такие варианты и для городского бюджета это очень накладно. Госпожа Гудкова также привела в пример другие ямальские муниципалитеты, где, как и в Ноябрьске, нет подобной практики. Тем не менее депутаты решили обсудить этот вопрос с привлечением представителей администрации на ближайшем «депутатском часе».

Проезд в рейсовом автобусе по городским маршрутам сейчас стоит 25 рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Надо отметить, что проезд в рейсовом автобусе по городским маршрутам сейчас стоит 25 рублей. Стоимость месячного абонемента 1250 рублей. При этом никаких специальных тарифов или скидок для детей не предусмотрено. Покупка проездного не позволяет экономить на поездках.

По информации от управления социальной защиты населения, сейчас в городе действуют льготы только для детей-сирот, а также детей-инвалидов, генетически получивших заболевания от родителей, пострадавших от радиационного облучения во время катастрофы на Чренобыльской АЭС. Также могут получить компенсацию проезда в размере около 300 рублей дети из малообеспеченных многодетных семей.