На Ямале муж дома принял роды у жены

В Ноябрьске вечером 15 февраля мужчина самостоятельно принял роды у своей супруги. Беременная женщина не хотела отправляться в роддом, не дождавшись мужа, но когда тот приехал домой, ехать в больницу было уже поздно. Супруг вызвал бригаду «скорой помощи» и принялся помогать жене.
В итоге медикам, приехавшим на вызов, оставалось только поздравить семейную пару с появлением малыша, сообщили «URA.RU» на «Станции скорой помощи» в Ноябрьске. Фельдшеры Маучита Хучашева и Кристина Долматова обрезали пуповину, обработали ребенка и маму и доставили счастливую семью в перинатальный центр.
Ранее Newinform.com сообщал, как в глухом поселке Иркутской области охранник и кассирша приняли роды у беременной девушки. Она направлялась в областной центр для обследования, но в поезде у роженицы отошли воды. Сотрудники вокзала не растерялись и спасли жизнь матери и младенцу.