Детская поликлиника в Надыме, реконструированная в рамках федерального проекта «Бережливая поликлиника», принимает пациентов. Использованные при модернизации лечебного учреждения технологии позволяют разделить поток здоровых и больных детей, упростить запись на прием и свести к минимуму хождение по кабинетам.
«Специально предусмотрели место для обслуживания детей-инвалидов. Для них специально выделен сотрудник и в в регистратуре», — рассказал главный врач ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» Наталья Калиберда. Сама регистратура, к слову, тоже преобразилась благодаря новому дизайну — яркие цвета способствуют хорошему настроению. На него работает и комфортная зона ожидания пациентов.
«Бережливая поликлиника» включает четыре основных направления — это комфорт (навигация, места ожидания приема), телефония (отдельный регистратор отвечающий на звонки — call-центры), логистика (распределение потоков пациентов), персонал (обучение и тестирование персонала, внешний вид). Авторы проекта предусмотрели, что пациенты и их сопровождающие смогут намного быстрее попасть на прием, избежав многодневного ожидания и очередей. Самих же врачей избавили от существенного объема бумажной работы, освободив время для общения с больными.
Видео: страница ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ», «ВКонтакте»