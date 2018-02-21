В Кургане стало дороже умирать

Размер пособия на погребение вырос на 160 рублей
В Кургане увеличилось социальное пособие на погребение — теперь минимальная стоимость похорон составляет 6556 рублей 51 копейку. Об этом в среду, 21 февраля, на заседании городской думы сообщил директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Кургана Павел Комогоров, передает корреспондент «URA.RU».
По его словам, размер пособия на территории города устанавливается в соответствии с постановлением правительства РФ от 26 января 2018 года. Рост обусловлен увеличением потребительских цен в 2017 году в результате инфляции. Индексация составила 2,5%.
Напомним, в 2017 году социальное пособие на погребение на территории Курганской области выдавалось в сумме 6396 рублей 59 копеек.