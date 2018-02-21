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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Курганской области
16:26  21 февраля 2018 4

В Кургане стало дороже умирать

Верхний Тагил и три кандидата на пост главы городского округа, похороны, похоронное бюро
Размер пособия на погребение вырос на 160 рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане увеличилось социальное пособие на погребение — теперь минимальная стоимость похорон составляет 6556 рублей 51 копейку. Об этом в среду, 21 февраля, на заседании городской думы сообщил директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Кургана Павел Комогоров, передает корреспондент «URA.RU».

По его словам, размер пособия на территории города устанавливается в соответствии с постановлением правительства РФ от 26 января 2018 года. Рост обусловлен увеличением потребительских цен в 2017 году в результате инфляции. Индексация составила 2,5%.

Напомним, в 2017 году социальное пособие на погребение на территории Курганской области выдавалось в сумме 6396 рублей 59 копеек.

Вера Чернышева
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