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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Курганской области
20:59  21 февраля 2018 0

МЧС отправит старую технику тушить пожары в Зауралье

Виды города Сысерть и посёлка Щелкун. Свердловская область, пожарная машина, пожарная часть щелкун
Губернатор Кокорин попросил списанную технику у министра МЧСФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганская область рассчитывает получить 64 единицы старой техники МЧС для тушения пожаров в сельской местности. Об этом сообщил губернатор Алексей Кокорин после встречи с министром МЧС Владимиром Пучковым, которая прошла в среду, 21 февраля.

Кокорин в ходе встречи просил передать на безвозмездной основе технику, списанную ГУ МЧС по Курганской области, в населенные пункты, сообщает пресс-служба губернатора. Всего в Зауралье действует 363 поста муниципальной пожарной охраны, на вооружении которых находится 399 единиц основной, специальной и приспособленной техники. Дополнительная техника позволит повысить пожарную безопасность сельского населения, считает глава области. Также Кокорин напомнил, что «Варгашинский завод ППСО» готов выполнять работы по проектированию и изготовлению всех видов техники, необходимой для МЧС России.

Анна Бояркина
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