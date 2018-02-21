МЧС отправит старую технику тушить пожары в Зауралье

Курганская область рассчитывает получить 64 единицы старой техники МЧС для тушения пожаров в сельской местности. Об этом сообщил губернатор Алексей Кокорин после встречи с министром МЧС Владимиром Пучковым, которая прошла в среду, 21 февраля.
Кокорин в ходе встречи просил передать на безвозмездной основе технику, списанную ГУ МЧС по Курганской области, в населенные пункты, сообщает пресс-служба губернатора. Всего в Зауралье действует 363 поста муниципальной пожарной охраны, на вооружении которых находится 399 единиц основной, специальной и приспособленной техники. Дополнительная техника позволит повысить пожарную безопасность сельского населения, считает глава области. Также Кокорин напомнил, что «Варгашинский завод ППСО» готов выполнять работы по проектированию и изготовлению всех видов техники, необходимой для МЧС России.