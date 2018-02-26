В Курган зачастил главный уральский единоросс

Иван Квитка приехал в Зауралье второй раз за неделю
В понедельник, 26 февраля, в Кургане с рабочим визитом побывал руководитель уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иван Квитка. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе регионального отделения партии.
Цель приезда единоросса в пресс-службе комментировать не стали. По данным источников агентства, Иван Квитка приезжал в Зауралье и накануне праздников — 22 февраля.
По словам работников штаба Владимира Путина в Кургане, пожелавших остаться неназванными, визит не носит экстренного характера и связан с плановой работкой по подготовке к выборам.