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22 февраля 2018
15:02  26 февраля 2018 10

В Курган зачастил главный уральский единоросс

Заседание Совета межрегионального общественного движения «В защиту человека труда». Челябинск, квитка иван
Иван Квитка приехал в Зауралье второй раз за неделюФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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В понедельник, 26 февраля, в Кургане с рабочим визитом побывал руководитель уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иван Квитка. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе регионального отделения партии.

Цель приезда единоросса в пресс-службе комментировать не стали. По данным источников агентства, Иван Квитка приезжал в Зауралье и накануне праздников — 22 февраля.

По словам работников штаба Владимира Путина в Кургане, пожелавших остаться неназванными, визит не носит экстренного характера и связан с плановой работкой по подготовке к выборам.

Татьяна Жаткина
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