09:00 02 марта 2018 0

Кандидаты в президенты матерят друг друга и хают родственников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Доброе утро! Сегодня 2 марта. И вот главное за ночь:

Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию вызвала бурную реакцию на Западе. Особенно впечатлила иностранных журналистов и Госдеп США презентация нового ядерного вооружения. О том, какой основной план жизни страны на ближайшие 6 лет, и какие задачи поставил президент будущему правительству, читайте здесь.

Кандидаты в президенты Владимир Жириновский и Ксения Собчак вновь устроили скандал на дебатах. На этот раз обошлось без мата, но досталось родственникам.

Журналист Николай Сванидзе предсказал деградацию российского общества. После отказа России от Европейской конвенции по правам человека и последующим за этим разрыва отношений с Европейским судом по правам человека.

Жители ХМАО пришли в шок от квитанций за капремонт. Из-за «ошибок» в начислениях с людей теперь требуют заплатить десятки тысяч рублей.

Челябинского судью обвинили в растлении детей собственного брата. Якобы он регулярно насиловал одну из дочерей, а в обмен на молчание давал деньги и водил на «культурную программу».

На Ольгу Бузову в Хабаровске пытались совершить покушение. Её пьяный поклонник хотел прорваться на концерт и устроить стрельбу.