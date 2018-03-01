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01 марта 2018
28 февраля 2018
20:07  01 марта 2018 0

Жители оказались должны за капремонт десятки тысяч

Многие люди годами платили по ошибочным квитанциям. Теперь им выставили счет
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Клипарт , купюры, оплата, комуналка, квитанция, жкх
Добросовестные налогоплательщики ХМАО остались должны Фонду десятки тысяч рублейФото: Алексей Гущин © URA.RU

Югорчанам придётся больше платить за капремонт. В связи с переходом Фонда капитального ремонта Югры на самостоятельный прием оплаты квитанций выяснилось, что многие жители годами платили по ошибочным расчетам. Согласно этим документам добросовестные горожане оказались должны «Фонду» десятки тысяч рублей. Об этом «URA.RU» сообщила генеральный директор Фонда Елена Дарибабина.

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Жители остались должны десятки тысяч рублей
Фото: Александр Кадников © URA.RU

«При переходе на новую систему ГИС ЖКХ мы проводим сверку, в результате которой были замечены неточности. Информационно-расчетные центры начисляли суммы не совсем корректно. Например, жильцам панельных домов начисляли суммы как жильцам кирпичных домов, ремонт которых значительно дешевле. Мы понимаем, что вины граждан тут нет, и предоставляем возможность выплачивать эти суммы в рассрочку в удобные для граждан сроки», — комментирует Дарибабина.

Также были и обратные случаи. Как пояснили «URA.RU» в фонде, суммы, переплаченные жителями, остались на их счетах и пойдут в счет будущих выплат. Ранее услуги по расчету и начислению квитанций выполняли информационно-расчетные центры, а также управляющие компании, которые обслуживали те или иные дома.

Как объяснил агентству генеральный директор ИРЦ Ханты-Мансийска Владислав Нусинов, сейчас расчетный центр совместно с Фондом капремонта пытается исправить ситуацию и ведет работу с населением.

Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, электроэнергия, квитанция, счет
Югорчане годами платили по счетам с ошибочными данными
Фото: Илья Московец © URA.RU

«При начислении действительно были обнаружены неточности. Люди получили перерасчет. В одном только Ханты-Мансийске мы ежедневно принимаем около 60 человек и проводим консультации, примерно столько же консультируются в Фонде», — комментирует Владислав Нусинов.

Также он добавил, что найти однозначного виновника в этой ситуации невозможно. «В этом процессе принимало участие множество организаций: управляющие компании, Фонд, ИРЦ. В результате взаимодействия между ними и возникли ошибки. В любом случае в этой инвентаризации есть плюсы. Теперь будет единая база данных, что исключит подобные эксцессы», — комментирует собеседник.

С проблемой перерасчёта столкнулись тысячи горожан по всему региону, приемная Фонда не справляется со звонками разгневанных жителей округа, которые переносят свое негодование в соцсети.

Аналогичные записи появились во многих городских пабликах ХМАО
СКРИН: «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте»

«Плачу за квартиру вовремя, долгов нет, приватизировала квартиру три года назад, никакие договоры не перезаключала! Пришел квиток за капремонт с пеней в 17 тыс. рублей. Не знаю, как теперь быть и что делать. Такой огромной суммы у меня нет, и вообще, за что я должна ее платить тоже непонятно», — сообщает в городской группе «ВКонтакте» «Типичный Ханты-Мансийск» одна из горожанок.

Житель Ханты Мансийска Илья Ляпунов сообщил, что его долг составил 16,5 тыс. рублей, Андрей Арканов похвастался семью тысячами, а сургутянин Олег Сизонов сообщил о квитанции на 12 тысяч. Общий масштаб проблемы по региону выяснить не удалось. Но в одном только Ханты-Мансийске с населением в 100 тысяч человек ежедневно с претензиями по перерасчету обращается около 150 горожан.

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Напомним, это не первый скандал, связанный с югорским Фондом капитального ремонта многоквартирных зданий. В 2015 году прокуратура ХМАО обозначила финансовую деятельность Фонда как подозрительную, а бывший генеральный директор Сергей Макаров был уволен после того, как за 11 месяцев работы назначил сам себе 11 млн рублей в виде зарплаты и премиальных.

Нового генерального директора не могли назначить больше двух лет. Конкурс на должность признавался несостоявшимся из-за нехватки достойных кандидатов. 13 февраля 2018 года правительство ХМАО официально назначило на этот пост Елену Дарибабину, ранее исполнявшую обязанности гендиректора организации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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