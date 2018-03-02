{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Все ради станции под «Гринвичем»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 марта 2018
01 марта 2018
04:57  02 марта 2018 3

В Хабаровске совершено покушение на Бузову. Мужчина пытался прорваться на концерт и открыть стрельбу. ВИДЕО

В социальных сетях о произошедшем Ольга Бузова не сообщилаФото: Instagram Ольги Бузовой

В Хабаровске пьяный мужчина пытался прорваться на концерт Ольги Бузовой, угрожая достать имеющееся у него оружие и открыть огонь. Агрессора удалось задержать, после чего он был доставлен в полицию.

Сообщение о покушении на певицу появилось в социальных сетях и местных СМИ. По словам свидетелей, нетрезвый мужчина «ломился» в концертный зал, но услышав от службы безопасности отказ, начал кричать, что у него в сумке лежит оружие и сейчас он начнет стрелять.

«Охранник его вырубил с одного удара. После приехала полиция и его забрали в отделение», — приводит РЕН ТВ слова очевидца.

Было ли действительно у мужчины оружие и действительно ли он хотел открыть огонь в зале, пока неизвестно.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров