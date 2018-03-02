04:57 02 марта 2018 3

В социальных сетях о произошедшем Ольга Бузова не сообщила Фото: Instagram Ольги Бузовой

В Хабаровске пьяный мужчина пытался прорваться на концерт Ольги Бузовой, угрожая достать имеющееся у него оружие и открыть огонь. Агрессора удалось задержать, после чего он был доставлен в полицию.

Сообщение о покушении на певицу появилось в социальных сетях и местных СМИ. По словам свидетелей, нетрезвый мужчина «ломился» в концертный зал, но услышав от службы безопасности отказ, начал кричать, что у него в сумке лежит оружие и сейчас он начнет стрелять.

«Охранник его вырубил с одного удара. После приехала полиция и его забрали в отделение», — приводит РЕН ТВ слова очевидца.

Было ли действительно у мужчины оружие и действительно ли он хотел открыть огонь в зале, пока неизвестно.