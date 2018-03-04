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04 марта 2018
03 марта 2018
07:40  04 марта 2018 0

В РПЦ одобрили обязательные встречи полицейских с батюшками

Открытие Международного фестиваля духовной музыки. Кыштым, икона, храм, церковь, силовики, вера, рпц, религия, женщина, молитва, полиция, православие, христорождественский собор
«Ростовский опыт» встретил понимание в патриархииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Распоряжение начальника полиции Ростова-на-Дону о беседах подчиненных и их родственников со священниками под видеозапись правомерно. Более того, оно не должно являться предметом общественного обсуждения. Такое мнение высказал глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Илларион (Алфеев).

«У каждого начальника есть право — в рамках закона, разумеется — предъявлять своим подчиненным такие требования, которые были бы направлены на повышение их эффективности. И, конечно, на повышение нравственного уровня коллектива», — заявил священнослужитель в программе «Церковь и мир» на канале «Россия 24». При этом подобные распоряжения «внутреннего характера» должны оставаться непубличными.

Так митрополит прокомментировал известный приказ начальника Ростовской полиции полковника Леонида Савчука. Как уже сообщало «URA.RU», заступив в должность в 2 февраля 2018 года, Савчук потребовал «в срок до 12 февраля под видеозапись повести встречу с членами семей подчиненных сотрудников с приглашением представителей Русской православной церкви… Видеозапись предоставить в ОМПО ОРЛС УМВД по г. Ростову-на-Дону». Таким образом офицер решил бороться с валом неправомерных действий подчиненных. Чуть позднее полиция Ростова прославилась еще одним околорелигиозным курьезом: один из сотрудников официально доложил начальству о попытке нечистой силы украсть душу у местного жителя.

Сам же Илларион известен инициативами по «перековке» геев с помощью церкви, запрета на учебу за границей и необычным объяснением популярности гаджетов Apple в РПЦ. По словам Иллариона, молодые и продвинутые священнослужители выбирают топовый смартфон iPhone X.

Владимир Васин
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