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Главные новости Тюменской области
18:51  04 марта 2018 5

Водонаева рассказала, как избавилась от кота, чтобы родить ребенка

Звезда «Дома-2» опасалась осложнений во время беременности@alenavodonaeva, Instagram

Уроженка Тюмени, телеведущая и бывшая участница телешоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала, что из-за беременности ей пришлось избавиться от домашнего питомца, которого ей подарила Ксения Собчак. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram переживающим за кота поклонникам. Недавно телезвезда завела себе нового питомца.

По словам телезвезды, кот по имени Кокос, которого подарила Собчак, живет теперь в другой семье. Решение отдать домашнее животное возникло из-за опасения осложнений во время беременности. «На последних месяцах беременности мой врач-акушер задала мне вопрос на тему сожительствования с котом. Есть такая штука — токсоплазмоз. Меня она, слава Богу, обошла стороной, но рисковать я не могла. Это была моя четвертая беременность и очень долгожданный ребенок. Коку отдавать было жалко, но вариантов не было», — рассказала Водонаева. По ее словам, ранее у нее произошло три выкидыша.

Телезвезда также рассказала, что главной радостью для нее является семилетний сын Богдан. Он сильно хотел домашнего питомца. «Это его первое животное, с которым, кстати, в данный момент, они спят на одной кровати. Я никогда не выбрасывала на улицу своих питомцев. И никогда до Коки таких историй в моей жизни не было. Тот выбор я сделала осознанно и ответственно подошла к переезду котика. Кому попало никогда бы не отдала! Жалко было. Плакала. И экс-муж тогда в печали был», — отметила телеведущая.

В настоящее время имя для нового члена семьи, по словам Водонаевой, еще не выбрали. Решение она принимает совместно с сыном и ее нынешним молодым человеком — музыкантом Алексеем Косинусом. Ранее звезда телешоу «Дом-2» рассказала, что завела нового домашнего питомца — кота породы мейнкун.

Иван Шестак
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