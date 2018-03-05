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Главные новости Тюменской области
10:15  05 марта 2018 0

Тюменская звезда «Дома-2» узаконила порку ремнем

Тюменка фривольно понимает законФОТО: Элина Камирен, Instagram

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», тюменка Элина Камирен, находясь в Калифорнии, рассказала о «мужской каре». По ее словам, здесь мужьям можно бить жен ремнем.

На фото в Instagram Камирен стоит в открытом желтом купальнике на фоне бассейна. Снимок блондинка сопроводила комментарием: «Узаконена „мужская кара“. У мужей есть право пороть своих жен, но только если они будут делать это ремнем, ширина которого не более 2-х дюймов (5,8 см — прим. ред.)», написала девушка. «Чтобы узаконить более широкое „оружие“ требуется официальное согласие жены», — пояснила она.

Фанатам звезды «Дома-2» фотография понравилась, а садо-мазохистские наклонности девушки не всем пришлись по вкусу. «Ой, надеюсь до нас этот закон не дойдет», «А женской кары нет?», «Элинка, да ты своей красотой всех убьешь», «Я 30 лет живу в Лос-Анджелесе. Такого закона нет. Что за бред!», — отмечают пользователи.

Ранее Элина Камирен рассказала об отдыхе в Калифорнии, где она занимается шопингом, ходит на тренировки и делает селфи. Поклонники тюменки порекомендовали ей не возвращаться в Россию, а остаться жить в США.

Рита Теркина
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