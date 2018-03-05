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Главные новости Курганской области
15:47  05 марта 2018 5

На ликвидацию второй смены в школах Зауралья направили сотни миллионов

АО
Субсидии получили две школы в Кургане и семь — в районах областиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Местным бюджетам Курганской области выделили более 212 миллионов рублей для создания новых мест в школах. Распределение субсидий состоялось сегодня, 5 марта, на заседании регионального правительства.

По словам директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Романа Ванюкова, деньги направят на ликвидацию второй смены в школах и перевод учащихся из зданий с высокой степенью износа. Средства получат школа №45 и лицей №12 в Кургане, а также районные учебные заведения: Першинская, Прорывинская, Вяткинская, Нижневская средние школы, начальная школа-детсад в селе Башкирское Половинского района, а также школа в селе Канаши и Батуринская в Шадринском районе.

Как уточняют в департаменте образования и науки Курганской области, правительство также утвердило порядок предоставления и расходования субсидий. Их можно тратить на строительство, реконструкцию и капремонт учебных заведений, а также на возведение пристроев к ним.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Москва выделила Зауралью десятки миллионов на клубы в деревнях.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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