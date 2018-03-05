На ликвидацию второй смены в школах Зауралья направили сотни миллионов

Местным бюджетам Курганской области выделили более 212 миллионов рублей для создания новых мест в школах. Распределение субсидий состоялось сегодня, 5 марта, на заседании регионального правительства.
По словам директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Романа Ванюкова, деньги направят на ликвидацию второй смены в школах и перевод учащихся из зданий с высокой степенью износа. Средства получат школа №45 и лицей №12 в Кургане, а также районные учебные заведения: Першинская, Прорывинская, Вяткинская, Нижневская средние школы, начальная школа-детсад в селе Башкирское Половинского района, а также школа в селе Канаши и Батуринская в Шадринском районе.
Как уточняют в департаменте образования и науки Курганской области, правительство также утвердило порядок предоставления и расходования субсидий. Их можно тратить на строительство, реконструкцию и капремонт учебных заведений, а также на возведение пристроев к ним.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Москва выделила Зауралью десятки миллионов на клубы в деревнях.