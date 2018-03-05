Железнодорожная станция Пурпе будет отремонтирована, об этом сегодня, 5 марта, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на встрече с жителями поселка. Как сообщил агентству пресс-секретарь губернатора Наталья Хлопунова, руководитель региона отметил, что долгострой ж/д вокзала проходит процедуру перевода в собственность округа и после этого будет реконструирован.
В каком состоянии находится передача ж/д вокзала и идет ли речь только о строительстве нового здания, узнать у представителей РЖД не удалось. Ж/д станцией Пурпе пользуются не только жители одноименного поселка, но и самого молодого ямальского города Губкинский, расположенного в 18 км от станции. Согласно всем опросам жителей Пурпе и Губкинского, проблема вокзала и привокзальной площади стоит на одном из первых мест.
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин продолжает инспекционные поездки по городам округа в преддверии президентских выборов. Он уже побывал в Тазовском районе, Новом Уренгое, Ноябрьске, Тарко-Сале. Сегодня он работает в поселке Пурпе. Основные вопросы, которые задают жители региона на встречах с губернатором, касаются переселения из ветхого жилья и транспортной доступности региона. Так, в Ноябрьске Дмитрий Кобылкин пообещал реконструкцию аэропорта по примеру государственно-частного партнерства. Одна из компаний олигарха Вексельберга подписала концессионное соглашение с округом на реконструкцию и обслуживание аэропорта Новый Уренгой.