Губернатор Ямала доехал с инспекцией до проблемного города

15:27 01 марта 2018 0

За последние четыре месяца Дмитрий Кобылкин приезжает в Ноябрьск во второй раз. И это неслучайно Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В насыщенной федеральной повестке губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина нашлось время для рабочего визита в южный форпост округа — Ноябрьск.

Последний раз город нефтяников принимал губернатора в начале ноября прошлого года. То посещение было посвящено контролю за реализацией приоритетной президентской программы «Формирование комфортной городской среды». Покидая Ноябрьск, Кобылкин рекомендовал мэру Алексею Романову строить планы не на пять лет, а думать дальше — на 10 лет и более.

Ноябрьску губернатор пообещал новый аэропорт — вместо того, что есть сейчас Фото: Алексей Сибиряк © URA.RU

Спустя четыре месяца Романов встретил губернатора планом развития города до 2030 года. Три направления определят место южных ворот Ямала в региональной системе: транспортная инфраструктура и логистика, промышленная инвестиционная площадка, центр подготовки кадров.

Первая встреча — с молодежью и активом программы реализации «комфортной городской среды». Губернатор радует всех новостью о том, что Ноябрьск станет следующим после Нового Уренгоя городом, где воздушную гавань могут реконструировать при помощи государственно-частного партнерства.

И еще одна новость от губернатора из федеральной повестки: 22 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о старте концессионной процедуры для строительства Северного широтного хода. СШХ объединит Северную железную дорогу со Свердловской, которая проходит через Ноябрьск.

Губернатору показали нефтесервисные мощности Ноябрьска Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Следующий пункт поездки Дмитрия Кобылкина — бывшая «Трубная база» Ноябрьскнефтегаза, которой сейчас владеет холдинг «РИМЕРА». На ее примере Романов показывает, что идея возрождения нефтесервиса в Ноябрьске имеет под собой основания. Около тысячи человек работает в ООО «РИМЕРА-Сервис», которое оказывает нефтесервисные услуги крупным предприятиям ТЭКа Ямала и соседнего ХМАО.

Романов везет губернатора и в еще одну перспективную нефтесервисную компанию — обособленное подразделение ООО «НОВОМЕТ-Сервис», среди клиентов которого дочерние нефтегазодобывающие предприятия «Газпрома» и «Роснефти».

Как обязательная программа прошли встречи Дмитрия Кобылкина с генеральными директорами и коллективами основных градообразующих предприятий Ноябрьска — это «Газпром добыча Ноябрьск» и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». С Александром Шушаковым, заменившим на посту генерального директора «Ноябрьскнефтегаза», арестованного Павла Крюкова, губернатору было о чем поговорить. В том числе — о постепенном переезде административного персонала нефтяников в Санкт-Петербург.

«Удобнее будет на работу летать», — говорит губернатор Ямала, анонсируя запуск долгожданного авиарейса Ноябрьск — Санкт-Петербург.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Ноябрьск давно известен своим здравоохранением: в городе находятся окружной СПИД-Центр, перинатальный центр, центр сосудистой хирургии, где уже имплантируют кардиостимуляторы. Принято решение создать и онкодиспансер. Поэтому было бы странно для делегации губернатора, в которой и заместитель Кобылкина по социальным вопросам и здравоохранению Татьяна Бучкова, не посетить Ноябрьскую центральную городскую больницу.

Дмитрий Кобылкин лично поддержал окружную акцию по профилактике ВИЧ и прошел тест. А в разговоре с губернатором медики предложили разместить на территории Карамовского поста бригаду скорой помощи. Сейчас при выезде на аварии с пострадавшими на трассе Сургут — Новый Уренгой «скорые» не укладываются в норматив 15-20 минут. А выезды случаются часто — в 2017 году их было 450. Чаще чем раз в сутки.

Губернатор Ямала поддержал акцию и сдал тест на ВИЧ Фото пресс-службы правительства ЯНАО

В программе пребывания губернатора значилось посещение и самого Карамовского поста, но поездку за 50 км от города в итоге поменяли на встречу с преподавателями колледжа профессиональных и информационных технологий. Именно в нем месяц назад на встрече со студентами и преподавателями мэру Романову предложили создать Арктический университет. Он мог бы стать первым ямальским вузом. Тогда мэр ответил, что готов возглавить рабочую группу по такому проекту. Теперь создание университета вполне легло в концепцию: Ноябрьск — центр ямальских кадров.

Неизвестно, поверил ли губернатор в жизнеспособность планов Романова по концепции развития города в рамках окружной стратегии. Источники агентства в городской администрации полны оптимизма: «Очень живой визит был. Видно, что [губернатор] плотно включился в южное направление, в Ноябрьск, в частности».

Посетив Ноябрьск, губернатор опять вернулся к федеральной повестке. Сегодня, 1 марта, Дмитрий Кобылкин, как глава региона, слушал ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию в московском Центральном Манеже.