14:00 09 марта 2018 1

Эксперты боятся, что с новым поводом для лишения прав на дорогах произойдет всплеск коррупции Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Сегодня пятница, 9 марта. Вот главное к этому часу.

Обвиняемый в домогательствах депутат Госдумы Леонид Слуцкий извинился перед женщинами за «любые переживания», которые он мог им доставить. Извинение прозвучало вместе с поздравлением дам с 8 Марта. Депутат, который еще недавно шутил на тему домогательств в соцсетях, убедил не всех: в ответ ему посоветовали сдать мандат.

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на зарубежные поставки стали и алюминия. Таким способом глава Белого дома решил помочь американской промышленности. Страны-экспортеры нововведению не обрадовались: в России опасаются возникновения торговых войн, а в Австрии инициативу вовсе назвали идиотизмом.

Уже этой весной в Госдуме собираются принять законопроект о лишении водительских прав автомобилистов, провинившихся трижды за год. Инициативу правительства в обществе восприняли без энтузиазма. Эксперты уверены: кроме всплеска коррупции прямо на дорогах, Россию ждут и другие нерадужные перспективы.

В одной из рек под Хабаровском нашли мешок с отрубленными человеческими конечностями. Ужасная находка переполошила горожан: многие посчитали это делом рук маньяка, кто-то обвинил местный криминалите. Однако полицейские быстро нашли «владельцев» мешка и развеяли многочисленные слухи.

Ураганы и аномальные температуры станут для России обычным делом, заявили синоптики. Специалисты провели исследования и пришли к неутешительным выводам: с каждым годом погода в стране будет только ухудшаться, а на точные прогнозы можно даже не надеяться.

А в небе над Уралом все чаще стали мелькать метеоры. В ночь на 8 марта астроном-любитель из Ирбита смог заснять парочку особо ярких болидов. Небесные тела отличились от ранее замеченных красивым сиреневым цветом.