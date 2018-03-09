12:00 09 марта 2018 12

За три грубых нарушения ПДД водителей начнут лишать прав Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уже этой весной депутаты Госдумы намерены принять законопроект, согласно которому автомобилистов, допустивших в течение года три грубых нарушения правил дорожного движения, будут автоматически лишать водительских прав. Опрошенные «URA.RU» эксперты неоднозначно восприняли инициативу — некоторые полагают, что число желающих «договориться» с инспектором прямо на дороге значительно вырастет.

Новый закон спровоцирует рост коррупции на дорогах, утверждают некоторые эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Законопроект, усложняющий жизнь автомобилистов, подготовлен правительством. Изначально схожую инициативу выдвигал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков. Парламентарий предлагал «балльную систему», при которой каждому нарушению присваивалось определенное значение. В том случае, когда гражданин, нарушающий ПДД, набирал 200 баллов, его документы направлялись в суд, который вправе лишить его водительских прав на определенный срок. Позднее правительство переработало законопроект, приняв решение отказаться от баллов. В частности, пpeдлaгaeтcя в глaву 12 Koдекса об административных правонарушениях PФ, пocвящeнную нaкaзaниям для вoдитeлeй, впиcaть cтaтью, cуть кoтopoй cвoдитcя к нaкaзaнию зa cиcтeмaтичecкoe нapушeниe пpaвил пepeдвижeния тpaнcпopтныx cpeдcтв.

«Koгдa депутаты только начинали обсуждение нововведения, предлагалось знaчитeльнoe кoличecтвo cтaтeй из aдминиcтpaтивнoгo кoдeкca, к кoтopым бы пpимeнялиcь нoвыe пpaвилa. Позднее это число сократилось — в частности, к грубым нарушениям не будет относиться непропуск пешехода. Иначе может получиться, что водитель с легкостью „наберет“ три грубых нарушения за две недели, а не за год», — пояснил «URA.RU» Вячеслав Лысаков. По его словам,

к грубым нарушениям решено отнести превышение скорости движения автомобиля более чем на 40 километров в час, нарушение правил проезда железнодорожного переезда, проезд на запрещающий сигнал светофора, непропуск aвтoмoбиля, у кoтopoгo включeны cпeциaльныe cигнaлы, а также выезд на полосу встречного движения.

При этом Лысаков обращает внимание, что автомобилисты, которых штрафовали при помощи камер автоматической фиксации, могут не переживать. Дeйcтвиe нoвoгo зaкoнa на такие случаи pacпpocтpaнятьcя нe будет.

Проезд переездов на запрещающий сигнал — грубое нарушение Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

«Лишeниe водительских пpaв гpoзит тoлькo тeм россиянам, кoтopыx ocтaнoвил инспектор ДПC, cocтaвил пpoтoкoл нa мecтe пpoиcшecтвия, a зaтeм былo вынeceнo пocтaнoвлeниe и нaзнaчeн соответствующий штpaф», — объяснил Лысаков.

В тексте законопроекта отмечается, что cpoк, в тeчeниe кoтopoгo будeт учитывaтьcя тoт фaкт, чтo coвepшeнo тpи пpaвoнapушeния пoдpяд, paвeн oднoму гoду c мoмeнтa иcпoлнeния нaкaзaния. То есть схема будет выглядеть следующим образом: к примеру, инспектор остановил водителя за нарушение ПДД, выписал штраф, после этого гражданин оплатил его. И вот с этого момента начнется отсчет годового срока, в течение которого все последующие нарушения будут суммироваться с первым. Если за обозначенный период наберется три штрафа за грубые нарушения ПДД, дело на водителя передадут из Госавтоинспекции в суд. Именно он и примет решение о лишении прав. Как ожидается, срок лишения будет составлять от 1 до 1,5 лет. По прошествии года с момента первого нарушения «календарь проступков» аннулируется.

Инспектор ГИБДД должен лично зафиксировать нарушение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако, по словам Лысакова, основная проблема реализации нового закона — в стране «фактически уничтожена ГИБДД»: «В последнее время наблюдается значительное сокращение личного состава, инспекторов на дорогах становится все меньше и меньше. Встает логичный вопрос — кто тогда будет ловить злостных нарушителей ПДД?».

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин считает, что в предлагаемом законе «все же больше плюсов, чем минусов». «Человек, который адекватно ездит, может не бояться этих ужесточений. Сейчас в условиях повсеместной системы видеофиксации немного тех, кто решается грубо нарушать ПДД — люди знают, что в одночасье будут завалены пресловутыми „письмами счастья“», — пояснил он «URA.RU». По его мнению,

львиная доля злостных нарушителей — люди, обладающие властью: «Они знают, что у них в кармане лежат „корочки“, поэтому ничего не боятся — не видят ни светофора, ни сплошных линий. Боюсь, что и новый закон не сможет их усмирить».

Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с «URA.RU» раскритиковал готовящийся закон: «По сути, мы наблюдаем реинкарнацию балльной системы. Все это уже проходили, возвращаться к прошлому нет никакого смысла».

По его словам, следует перестать видеть главный рецепт повышения безопасности дорожного движения в ужесточении наказания. «Это ничего не даст. У нас и сегодня много тех, кто лишен водительских прав. Несмотря на это, они продолжают ездить за рулем. Думаю, что новый закон лишь увеличит число таких „лишенцев“», — предположил Похмелкин. Он также полагает, что существует и риск очередного всплеска коррупции на дорогах: «Водители начнут еще больше „договариваться“ с инспекторами, чтобы не оформлять зафиксированное нарушение».