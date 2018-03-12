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12 марта 2018
21:03  12 марта 2018 2

Гусар, пытавшийся соблазнить Наталью Поклонскую, предстанет перед судом

Очередной пикет против строительства Храма-на-Воде около здания РМК (Русская медная компания). Екатеринбург, полк ппсп, полиция, задержание, ширшиков ярослав
Ему грозит штраф за оскорбление женщиныФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге состоится суд над уральским гусаром Ярославом Ширшиковым, проверку в отношении которого недавно проводила прокуратура. Об этом «URA.RU» сообщил юрист проекта «Правозащита» «Открытой России» Юлия Федотова, которая будет защищать ротмистра Ширшикова в суде.

«Все, кто знает нашего прекрасного гусара, думаю, помнят, что одна не наделенная умом дама намедни пожаловалась на него в „правоохранительные“ органы, — написала Юлия на своей странице в Facebook. — Претензией к идеологу движения за возрождение гусарства стала оценка ханжества и глупости мадамы в свойственной гусарам манере. Как итог — суд за пресловутое и неопределенное „оскорбление“».

Ранее «URA.Ru» рассказывало о том, как уральский гусар стал обвиняемым: обсуждая в интернете сексуальный танец ульяновских летчиков-курсантов, он схлестнулся с одной из девушек-комментаторов, назвав ее ее «тупой» и женским половым органом. Обидевшись, девушка написала на него заявление, и вскоре Ширшикова вызвали в прокуратуру, где он полностью признал свою вину, выложив скан своего объяснения на своей странице в «Фейсбуке». Прокурорские работники, собрав все необходимые материалы, передали их в суд.

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Уральского гусара, пытавшегося соблазнить Поклонскую, проверяет прокуратура. ФОТО

Теперь по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях («оскорбление») Ширшикову грозит штраф (к счастью для него, несколько лет назад статья УК «оскорбление» была декриминализована). Сам гусар сообщил «URA.RU», что нисколько не раскаивается в своих поступках. «Жду не дождусь, когда мадам можно будет официально, по решению суда, называть дурой, — заявил агентству ротмистр. — Ханжеству жестокий бой!»

Рассмотрение дела гусара, оскорбившего женщину, состоится 15 марта 2018 года на участке №1 мировых судей Верх-Исетского суда Екатеринбурга по адресу Красноуральская, 25а. Начало процесса — в 16.25.

30-летний Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга, называющий себя предводителем движения за возрождение гусарства, прославился серенадами в адрес Натальи Поклонской и настойчивыми, хоть и безуспешными попытками завоевать ее сердце. Впрочем, отчаявшись добиться ее благосклонности, гусар заявил, что уступает ее актеру Алексею Панину. Гусар успел также попиариться в ходе президентской кампании, став на короткое время начальником штаба главного российского монархиста — уральского бизнесмена и политтехнолога Антона Бакова.

Андрей Гусельников
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