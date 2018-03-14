16:45 14 марта 2018 0

Сроки отключения воды составляются с учетом сразу нескольких показателей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Общественники просят власти Кургана не отключать горячую воду летом более, чем на две недели, так как это противоречит нормам СанПин. Обращения в мэрию и главе города Сергею Руденко направил председатель Центра общественного контроля Иван Камшилов.

По словам активиста, соответствующие жалобы от горожан поступают в организацию на протяжении нескольких лет — люди недовольны, что им приходится жить без горячей воды иногда по два месяца. «СанПин предусматривает, что в период ежегодных профилактических ремонтов отключение горячей воды не должно превышать 14 суток. В настоящее время нормативы меняются в сторону ужесточения, то есть сокращения периода отключения», — поясняет Камшилов на сайте организации. По его словам, администрация ежегодно согласовывает сроки больше допустимых, которые при этом устанавливаются «произвольно», а не по необходимости.

Общественник отметил, что аналогичные жалобы направлял в мэрию и руководитель ГЖИ Владимир Чупахин, на ситуацию также обращала свое внимание прокуратура, но чиновники претензии игнорируют. В городской администрации комментарий по этому вопросу «URA.RU» пообещали предоставить позднее.

В ПАО «КГК» нашему агентству объяснили, что указанные в обращении Ивана Камшилова нормы СанПин — 14 дней — являются рекомендуемыми для профилактических работ и не связаны с ремонтом. Общий график отключения, необходимый для выполнения всех работ, определяется органами местного самоуправления. «Сроки устанавливаются не „произвольно“, а на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Сам график составляется с учетом одновременного ремонта трубопроводов горячего водоснабжения, тепловой сети и тепловых пунктов», — уточнили в генерирующей компании. Там подчеркнули, что в результате гидравлических испытаний могут понадобиться и аварийные работы, что тоже ведет к увеличению сроков отключения. Эксплуатировать оборудование, не прошедшее такие испытания, запрещено законом. При этом для потребителей, которые оплачивают горячую воду по нормативу, плата за ресурс в период сверх профилактических работ не начисляется.

В ресурсонабжающей организации также заметили, что график работ по профилактике и ремонту тепловых сетей ежегодно разрабатывается совместно с городским оперативным штабом, в котором состоят и представители государственной жилищной инспекции. «Ремонтная кампания — это не чья-то прихоть, а мероприятия, прежде всего направленные на безопасность жителей города», — заключили в «КГК».