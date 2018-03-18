В Тюменской области началось голосование за нового президента России

В Тюменской области начались выборы президента Российской Федерации. На территории региона ровно в 8 часов утра распахнул двери 1131 избирательный участок. В бюллетенях, которые получат тюменцы, значатся данные восьми кандидатов.
Согласно официальным данным облизбиркома, число избирателей в Тюменской области составляет 1 миллион 90 тысяч человек. Бюллетени для выборов были напечатаны и переданы избирательной комиссии региона в конце февраля — их количество составило 1 089 843 экземпляра.
Как сообщается на сайте избирательной комиссии Тюменской области, к 18 марта все избирательные участки для удобства маломобильных жителей региона должны быть оборудованы пандусами или кнопками вызова членов участковых комиссий или волонтеров. В участковых комиссиях на местах заранее выяснили, кто из инвалидов желает проголосовать на дому, а кто намерен добраться до избирательного участка самостоятельно.
Для подсчета голосов избирателей в Тюменской области будет использовано 117 КОИБ (комплексы обработки избирательных бюллетеней), еще три останутся в резерве облизбиркома. Шесть комплексов будет функционировать в Тобольске, пять — в Тюменском районе, 106 — в самой Тюмени. Кроме того, 406 участков будут оборудованы камерами видеонаблюдения.
Избирательные участки закроются ровно в 20.00. После этого начнется подсчет голосов, отданных жителями региона за кандидатов в президенты России.