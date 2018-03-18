{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин готовится к первой командировке после выборов. Зюганов передумал уходить. В свердловским чиновникам задержали з/п
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
17 марта 2018
16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Тюменской области
08:00  18 марта 2018 0

В Тюменской области началось голосование за нового президента России

Баннер 2018марта. Выборы-2018. Челябинск, выборы, 2018марта
Выборы стартовали более чем на тысяче избирательных участков регионаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

В Тюменской области начались выборы президента Российской Федерации. На территории региона ровно в 8 часов утра распахнул двери 1131 избирательный участок. В бюллетенях, которые получат тюменцы, значатся данные восьми кандидатов.

Согласно официальным данным облизбиркома, число избирателей в Тюменской области составляет 1 миллион 90 тысяч человек. Бюллетени для выборов были напечатаны и переданы избирательной комиссии региона в конце февраля — их количество составило 1 089 843 экземпляра.

Как сообщается на сайте избирательной комиссии Тюменской области, к 18 марта все избирательные участки для удобства маломобильных жителей региона должны быть оборудованы пандусами или кнопками вызова членов участковых комиссий или волонтеров. В участковых комиссиях на местах заранее выяснили, кто из инвалидов желает проголосовать на дому, а кто намерен добраться до избирательного участка самостоятельно.

Для подсчета голосов избирателей в Тюменской области будет использовано 117 КОИБ (комплексы обработки избирательных бюллетеней), еще три останутся в резерве облизбиркома. Шесть комплексов будет функционировать в Тобольске, пять — в Тюменском районе, 106 — в самой Тюмени. Кроме того, 406 участков будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

Избирательные участки закроются ровно в 20.00. После этого начнется подсчет голосов, отданных жителями региона за кандидатов в президенты России.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров