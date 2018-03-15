Гусара, певшего серенады Поклонской, оштрафовали за нецензурную брань

21:03 15 марта 2018 0

Ему придется выложить из кармана тысячу рублей Фото: страницы Ярослава Ширшикова в Facebook

Житель Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, называющий себя предводителем движения за возрождение гусарства, осужден за нецензурную брань в адрес представительницы прекрасного пола. Об этом «URA.RU» сообщила Юлия Федотова, защищавшая интересы гусара в суде. За оскорбление, нанесенное даме, Ширшиков приговорен к штрафу в тысячу рублей. По словам его юриста, это решение обязательно будет обжаловано.

Как только судебный процесс окончился, Юлия Федотова опубликован в соцсетях пост, в котором привела самые яркие, на ее взгляд, моменты из сегодняшнего заседания. Судя по этому посту, они вместе с ротмистром Ширшиковым откровенно забавлялись на суде.

«Памятуя о принципе непосредственного исследования доказательств, я стала зачитывать целиком пост Славы („Как же некоторых бомбит… Я нашел самую тупую …. фейсбука! Почему это вообще важно? Народ. Вы ….! Я редко публично матерюсь“), на что судья захотела меня удалить, ибо „нельзя употреблять мат“, — рассказывает Федотова на своей странице в Facebook. — Я очень вежливо попросила называть мне матерные слова, дабы подчеркнуть их в тексте и никогда больше не употреблять».

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, как уральский гусар стал обвиняемым: обсуждая в интернете танец ульяновских летчиков-курсантов, он схлестнулся с одной из девушек-комментаторов, назвав ее ее «тупой» и женским половым органом. Обидевшись, девушка написала на него заявление. Вскоре Ширшикова вызвали в прокуратуру, где он полностью признал свою вину, Прокурорские работники провели проверку и предъявили Ширшикову обвинение по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях (оскорбление).

Кстати, на сегодняшний судебный процесс пришла и сама оскорбленная дама. Как сообщила защитница гусара, девушка хотела приобщить к материалам дела своим дипломы об образовании, но мировой судья Анна Щелконогова отклонила этого ходатайство. Решение о наказании гусара штрафом было вынесено судей после длительных раздумий в совещательной комнате.

30-летний Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга прославился серенадами в адрес Натальи Поклонской и настойчивыми, хоть и безуспешными попытками завоевать ее сердце. Отчаявшись добиться благосклонности Поклонской, Ярослав заявил, что уступает ее актеру Алексею Панину. Гусар успел также попиариться в ходе президентской кампании, став на короткое время начальником штаба главного российского монархиста — уральского бизнесмена и политтехнолога Антона Бакова.