На Ямале банкомат по ошибке выдал школьнику 300 тысяч рублей

В Ноябрьске 15-летний школьник, пытаясь снять необходимую ему сумму с банковской карты, сорвал «джекпот». По ошибке банкомат выдал подростку 300 тысяч рублей. Однако юноша не стал забирать деньги себе, а отнес их в полицию.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вечером 6 марта, однако известно о щедрости ноябрьского банкомата стало только сейчас. Аппарат выдал 15-летнему подростку 300 тысяч рублей после того, как юноша набрал некую комбинацию цифр, уточняет N24.RU.
Известно, что юноша обучается в ноябрьской гимназии № 1. В полиции планируют наградить подростка за проявленную гражданскую позицию. Ранее сообщалось, что в течение трех дней жители Ноябрьска не могли снять деньги с карт Сбербанка. Операторы горячей линии говорили, что часть городских банкоматов находится на техническом обслуживании, а в других терминалах мало денежных средств.