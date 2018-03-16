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16 марта 2018
15 марта 2018
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Главные новости Ямала
14:59  16 марта 2018 0

На Ямале банкомат по ошибке выдал школьнику 300 тысяч рублей

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Все полученные деньги подросток принес в полициюФото: depositphotos.com © URA.RU

В Ноябрьске 15-летний школьник, пытаясь снять необходимую ему сумму с банковской карты, сорвал «джекпот». По ошибке банкомат выдал подростку 300 тысяч рублей. Однако юноша не стал забирать деньги себе, а отнес их в полицию.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел вечером 6 марта, однако известно о щедрости ноябрьского банкомата стало только сейчас. Аппарат выдал 15-летнему подростку 300 тысяч рублей после того, как юноша набрал некую комбинацию цифр, уточняет N24.RU.

Известно, что юноша обучается в ноябрьской гимназии № 1. В полиции планируют наградить подростка за проявленную гражданскую позицию. Ранее сообщалось, что в течение трех дней жители Ноябрьска не могли снять деньги с карт Сбербанка. Операторы горячей линии говорили, что часть городских банкоматов находится на техническом обслуживании, а в других терминалах мало денежных средств.

Иван Шестак
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