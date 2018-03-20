19:06 20 марта 2018 0

Владимир Пугин озвучил особое мнение курганских коммунистов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Коммунисты Зауралья считают прошедшие выборы президента России нечестными и неравными. Об этом заявил член Курганской областной избирательной комиссии от КПРФ Владимир Пугин во вторник, 20 марта, выступая на заседании облизбиркома.

Озвучивая «особое мнение» коммунистов, Пугин заявил, что нарушения были на разных уровнях. Так, по их мнению, на федеральном уровне не было равных условий для кандидатов, в СМИ доминировал лишь один кандидат, в ТИК и УИК размещались «неправомерные данные» о кандидате Павле Грудинине, имели место вбросы бюллетеней и другие нарушения.

В регионе, по его словам, нарушения начались еще в момент сбора подписей за кандидата В.В.Путина на ряде предприятий, в том числе на режимном предприятии КМЗ. Часть подписей за данного кандидата по Курганской области позже была отозвана.

Администрация города Кургана незаконно отказала КПРФ в проведении массовых мероприятий, что было признано решением городского суда от 15 марта 2018 года, заявил Пугин. На избирательных участках области были размещены напечатанные крупным шрифтом дополнительные данные о счетах Грудинина, эту ошибку признал облизбирком, после чего было дано указание о внесении корректировок в плакаты.

«Имелись жалобы наблюдателей от КПРФ и в день голосования. Но обращения со стороны представителей КПРФ в адрес избирательных комиссий всех уровней в большинстве случаев не были рассмотрены, а ответ на жалобу доверенного лица Павла Грудинина был дан без ее рассмотрения на комиссии, — заметил Пугин. — Все это поставило под сомнение результаты выборов президента РФ в Курганской области».

Первый секретарь Курганского обкома КПРФ Василий Кислицын поддержал коллегу, заявив, что «в России создана государственная система подгонки результатов выборов под необходимое задание».

Председатель облизбиркома Зауралья Валерий Самокрутов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» еще раз подчеркнул, что серьезных нарушений на выборах в регионе не было. «Это особое мнение коммунистов, они имеют на него право. Они к каждым итогам выборов прилагают свое „особое мнение“: так было и на выборах 2012 года, и 2016 года. На итоги голосования это не влияет», — добавил он.