Тюменские депутаты хотят объявить амнистию по недвижимости

14:41 22 марта 2018 0

Николай Романов предложил устроить земельную амнистию Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутаты Тюменской городской думы намерены направить в областную думу проект закона о «земельной амнистии», который позволит передать гражданам землю бесплатно. Об этом сегодня на заседании постоянной думской комиссии по градостроительству и земельным отношениям заявил депутат-единоросс Николай Романов. По его словам, фракция «Единой России» в гордуме предложила внести в облдуму региональный законопроект «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно».

«Самым первым инициатором его была Альбина Селезнева (депутат гордумы, — ред.). Сегодня настал тот момент, когда мы решили к этому вопросу подключиться и попросить вашу комиссию принять соответствующее решение», — отметил он. Николай Романов пояснил, что речь идет о легализации самовольно построенных домов в черте города Тюмени — люди возводили строения много лет назад, однако узаконить их не могут до сих пор. «Сейчас у владельцев два варианта: либо снос, либо незаконное проживание в надежде, что дом никогда не снесут, — отметил депутат. — При таком варианте мы имеем проблемы с регистрацией граждан по месту жительства, с получением социальных услуг, устройством детей в детсад, школу, поликлинику и массу других проблем».

Николай Романов сообщил, что, по некоторым подсчетам, только в Тюмени таких индивидуальных жилых домов около 700.

«Большинство из этих домов были построены еще в советские времена, когда земельные участки занимались по устной договоренности, и лозунг был тогда „бери столько, сколько можешь унести“», — пояснил депутат. Согласно законопроекту, землю под такими домами предлагается отдать в собственность бесплатно. «В качестве одного из условий предлагаем установить требования о создании дома до 1 января 2006 года и ограничить действие данного закона 31 декабря 2020 года», — подчеркнул Романов.

Коллеги поддержали депутата. Альбина Селезнева, в частности, отметила, что «это предложение всех жителей Тюмени» и таких домов может оказаться больше 700. «Мы поможем людям узаконить свои земельные участки, жилые дома, это поможет нам увеличить поступления в бюджет в виде налогов», — сообщила она. Либерал-демократ Алексей Чирков согласился с тем, что проект нужный, однако предложил запретить выкуп участков с домами, построенными после 2006 года, по кадастровой стоимости. «Не надо ни в коем случае делать. В этом году построят, придут и скажут: „по кадастровой стоимости я буду выкупать“», — пояснил он.

Участники заседания приняли предложение Николая Романова и решили рекомендовать гордуме принять документ на очередном заседании.