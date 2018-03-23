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Главные новости Курганской области
12:47  23 марта 2018 0

В выборах главы проблемного района Зауралья возникла интрига

Заседание аграрного комитета областной Думы. Курган, арзин игорь, жест рукой
Победа Игоря Арзина на предстоящих выборах не так уж очевиднаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Выборы главы Петуховского района Курганской области, который один за другим сотрясают скандалы, могут обернуться неожиданностью. На шансах главного кандидата на пост главы — депутата областной думы Игоря Арзина — могут отразиться плохие результаты голосования на выборах президента, предупреждают источники «URA.RU».

Глава Петуховского района Сергей Герасименко после череды судов и длительного отстранения от должности ушел в отставку, его преемника должна назначить районная дума 6 апреля. После известия о том, что на пост выдвинулся депутат Игорь Арзин, многие решили, что результат предопределен. Однако он может стать главным ответчиком за провальное голосование района на выборах президента — поддержка Владимира Путина оказалась минимальной в Зауралье (69,22%), а главный оппонент Павел Грудинин, напротив, набрал больше всего (19,33%). При этом по результатам явки район оказался сразу за Курганом, показавшим самый низкий процент. В Петуховском районе пришло на выборы 60,52% избирателей, в то время как в среднем по области явка составила 61,74%.

«Обвинять в результатах недавно назначенного временно исполняющего обязанности странно, а вот Арзин вполне может стать мишенью для недовольства областных властей, ведь он давно работает и возглавляет районное отделение единороссов», — отметил источник в правительстве региона. Сам депутат от комментариев по этому поводу отказался.

Сильным соперником для Игоря Арзина может стать крупный предприниматель, депутат районной думы Андрей Панфилов. Правда, против него может сказаться давняя судимость за незаконное предпринимательство. Также на пост главы претендует агроном сельхозотдела районной администрации Иван Пономаренко. По данным источников агентства, окончательное решение по поводу того, кого поддержать на предстоящих выборах, глава региона Алексей Кокорин еще не озвучил.

Татьяна Жаткина
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