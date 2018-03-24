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Главные новости к этому часу:
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге все-таки снесли. За уничтожением главного уральского долгостроя следили тысячи людей. Мы сняли падение неофициального символа города с самых лучших ракурсов.
Скандал вокруг уже снесенной телебашни породил вопрос: почему даже снос бесполезной трубы в Екатеринбурге создает протест? Рассказываем, почему власть оказалась беспомощна перед возмущенными горожанами, кто манипулирует протестными настроениями в городе и как «обнимания мэра» отразятся на выборах главы Екатеринбурга.
Названы имена кандидатов на пост Медведева. Пока в списке претендентов на должность премьер-министра России значатся только три фамилии. При этом эксперты даже не рассматривают вероятность того, что Медведев сохранит свой пост.
Стало известно о планах двадцати европейских стран выслать российских дипломатов. Такое решение связано с делом Скрипаля и подозрениями о причастности Москвы к его отравлению. В Евросоюзе прокомментировали ситуацию.
Россиян готовят к отказу от медицинских полисов. А началось это с предложения Валентины Матвиенко отказаться от обязательного медстрахования в пользу добровольного. Специалисты уверены: из-за изменения российской страховой системы в ближайшее время в стране останется только платная медицина.
А в Госдуме необычным способом отреагировали на скандал с домогательствами Слуцкого. В парламенте занялись проработкой вариантов защиты чести и достоинства, но не журналистов, а самих депутатов. Вполне возможно, что скоро к представителям СМИ, обвиняющим политиков в домогательствах, будут применять ответные меры.