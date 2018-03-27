Зауралье остается лидером по уровню преступности в УрФО

13:00 27 марта 2018 0

Олег Ильных отчитался о работе за 2017 год и попросил денег Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области уровень преступности за прошлый год снизился с 2245 до 2092 преступлений на сто тысяч населения, но по-прежнему превышает средний показатель по России (1419 преступлений) и по УрФО (более 1600 преступлений). Об этом доложил начальник УМВД региона Олег Ильиных на заседании областной думы во вторник, 27 марта, передает корреспондент «URA.RU».

По словам докладчика, это связано с тем, что в регионе большую часть занимают превентивные преступления небольшой тяжести — побои, угрозы убийством и другие. Каждое пятое преступление превентивное. Как и годом ранее, Зауралье входит в тройку регионов — лидеров по выявлению таких преступлений.

Кроме того, на высокий уровень преступности в регионе, по словам полицейского, влияет низкий уровень доходов населения и безработица. Две трети преступлений (всего более 7 тысяч преступлений) совершили зауральцы, не имеющие постоянного источника доходов.

В целом за прошлый год отмечено уменьшение числа имущественных преступлений (на 2,6%), разбойных нападений (на 13%), грабежей (на 8%), угонов (на 18%), краж (почти на 3%) и даже мошенничеств (на 9%). Количество преступлений тяжких и особо тяжких снизилось на 12%. На 19% сократился уровень подростковой преступности.

Ильиных просил депутатов увеличить расходы на оплату труда народных дружинников. Сейчас в регионе всего 192 дружинника. За прошлый год они помогли задержать более 120 нарушителей, пресечь 219 административных правонарушений. «Мы просили 750 тысяч рублей на поощрения для дружинников, это небольшая сумма: получается 150 рублей за час. Один дружинник дежурит два раза в месяц — это 300 рублей в месяц. Но получили из бюджета всего 293 тысячи рублей, это по 70 рублей за час, — подсчитал начальник главка. — Поддержите, пожалуйста», — обратился он к депутатам.

Начальник УМВД также предложил ужесточить наказание для тех, кто рекламирует наркотики, вплоть до лишения свободы. Есть проблема у полиции с депортацией иностранцев-преступников, не имеющих документов. Сотрудники ГИБДД не успевают уложиться в существующие сроки давности по административным делам (2-3 месяца). Из-за истечения сроков давности в прошлом году пришлось прекратить 375 дел. Ильиных просил законодателей увеличить срок до 1 года. Спикер облдумы Дмитрий Фролов обещал поддержать предложения полиции и выйти с соответствующими законодательными инициативами.