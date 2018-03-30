10:35 30 марта 2018 2

В селе Труд и Знание прошли публичные слушания по разработке ОВОС уранового месторождения фото: пресс-служба уранового холдинга «АРМЗ»

Первые публичные слушания по разработке проекта оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) добычи урана на Добровольном месторождении в Звериноголовском районе прошли в четверг, 29 марта. Участники едва вместись в здание Трудовского сельсовета — пришло больше 120 человек, передает корреспондент «URA.RU».

Объявление о публичных слушаниях было размещено за месяц до их проведения. Жителям района предлагалось внести свои предложения в техническое задание для разработки проекта ОВОС.

Администрация Трудовского сельсовета не ожидала такого наплыва жителей фото: пресс-служба уранового холдинга «АРМЗ»

Открывая слушания, директор АО «Далур» Николай Попонин отметил, что «опасность природного урана сильно преувеличена». Он сам больше тридцати лет живет в пяти километрах от Далматовского месторождения урана с семьей. Подробнее директор остановился на опасениях по поводу затопляемой зоны месторождения Добровольное. «Опытный участок (33 скважины) будет размещен в незатопляемой зоне, — подчеркнул Попонин, — На участке будут работать 30-40 человек, причем 95% — местные жители, прошедшие обучение на „Далуре“. Растворы будут циркулировать только в пределах этого участка размером 300×40 метров».

Работа на опытно-промышленном участке скважинного подземного выщелачивания урана начнется ориентировочно в конце 2019 года, будет проведена ОВОС, а также повторные публичные слушания по результатам этой оценки. Далее проект должен пройти государственную экологическую экспертизу, и при положительном заключении начнется добыча урана. «От начала работ на месторождении до промышленной добычи пройдет не менее шести лет», — сказал Попонин. ОВОС, в том числе, позволит оценить экологическую безопасность и экономическую целесообразность разработки на затопляемой территории месторождения.

Директор АО «Далур» Николай Попонин показал рабочие растворы фото: пресс-служба уранового холдинга «АРМЗ»

Предложения высказали больше десятка жителей. Местного пенсионера, противника добычи урана Михаила Хлызова беспокоят скважины, которые были пробурены еще в 1980-х годах и брошены. Он предложил предприятию разыскать их (около 500 штук) и ликвидировать, а также провести повторный мониторинг состояния окружающей среды, включив в него измерения альфа-, бета-, и гамма-излучений. В письменном виде Хлызов передал руководству «АРМЗ» более 50 дополнений и предложений к техзаданию.

Фермеры, предприниматели и депутаты района высказывались в поддержку разработки месторождения. После предложения к «Далуру» провести в район газ бесплатно зал взорвался аплодисментами. Выступили и антиуранщики, что едва не обернулось скандалом. Из зала кричали: «Ложь! Села гибнут от отсутствия работы! Нам работа нужна!». Активист Николай Афанасьев, стесненный регламентом, предложил сельчанам остаться после слушаний для общения с ним, но местные жители разошлись.

Предложения к техзаданию ОВОС высказал пенсионер Михаил Хлызов и другие противники добычи урана фото: пресс-служба уранового холдинга «АРМЗ»

«Мы благодарны всем жителям района, которые внесли конструктивные предложения в техзадание ОВОС, — отметил советник генерального директора уранового холдинга «АРМЗ» Юрий Мурашко. — Итоговый документ будет разработан с учетом мнения людей. Мы, как и местные жители, заинтересованы в том, чтобы воздействие на окружающую среду было минимальным, и чтобы селяне были спокойны за свое будущее, могли учить детей и внуков, в том числе за счет предприятия «Далур». «Предложения антиуранщиков, в которых есть рациональное зерно, тоже будут учтены в техзадании ОВОС», — добавил Попонин.

Напомним, АО «Далур» (входит в урановый холдинг «Атомредметзолото» госкорпорации Росатом) получило лицензию на разработку месторождения Добровольное в Звериноголовском района в августе 2017 года. На территории Курганской области предприятие много лет добывает уран на двух месторождениях — Далматовском и Уксянском.