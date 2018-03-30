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Главные новости Тюменской области
17:43  30 марта 2018 0

Скандал в тюменском КПРФ дошел до Зюганова. Против «красной леди» Тамары Казанцевой просят возбудить дело

Заседание комитета по социальной политике. Тюмень, казанцева тамара, юхневич юрий
В упрек Казанцевой ставят лоббирование своих, тобольских кандидатовФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Возбудить персональное дело в отношении «красной леди тюменской политики», первого секретаря обкома КПРФ Тамары Казанцевой, попросил один из местных коммунистов. Секретарь по идеологической работе Максим Карпиков направил обращение главе КПРФ Геннадию Зюганову, в котором попросил сформировать комиссию для оценки работы Казанцевой в Тюмени. В числе поводов — рекордно низкая цифра, полученная на президентских выборах Павлом Грудининым.

Как говорится в обращении (имеется в распоряжении редакции), которое Карпиков, по его словам, в среду направил в Москву, он был лишен возможности высказать все свои претензии к руководству обкома в Тюмени, поэтому был вынужден написать Геннадию Зюганову. В письме он напомнил о роспуске по указу Казанцевой в 2017 году отделения КПРФ по Центральному округу Тюмени, которое ранее возглавлял, и связал неразбериху в рядах «красных» с низкими результатами, полученными Павлом Грудининым на президентских выборах. Автор обращения заявляет, что глава обкома «разрушила систему координации и агитации в центре Тюмени, поставила угодных ей и областной администрации людей на ключевые партийные должности».

Те партийцы, которые до этого работали в центре города, к этим выборам не были допущены — их не пускали даже на заседания избирательных штабов, отмечает он.

Агитматериалы попадали в райкомы и горкомы с большим опозданием, а малочисленные митинги (по 25-35 участников) прошли только на 12 территориях из 29 муниципалитетов области. «Финансовая работа штаба была подконтрольна только Казанцевой Т.Н. и члену Бюро ОК Чепику А.Ф. (они лично распределяли контракты среди знакомых собственников рекламных фирм, в итоге вся наружная реклама, включая экраны и билборды были вывешены с большим опозданием, без обновления, контактных адресов сайтов и горячих линий телефонов, по завышенной цене)», — говорится в обращении.

В итоге же кандидат от КПРФ на президентских выборах в Тюмени набрал 8,62% голосов избирателей — это самый низкий результат федеральных выборов начиная с 2007 года, отмечает автор письма. Тюменский коммунист попросил «сформировать комиссию Орготдела ЦК КПРФ для рассмотрения вопроса о возбуждении персонального дела в отношении члена ЦК КПРФ Казанцевой Т.Н.».

Оперативно получить комментарий Тамары Казанцевой не удалось: она находилась на заседании КПРФ в Москве. Член областного бюро Александр Чепик в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отмел претензии автора письма, пояснив, что все финансовые мероприятия во время агиткампании он проводил за свой счет. «Я никакого отношения к партийным деньгам не имел, не имею, и надеюсь, иметь не буду», — подчеркнул он. Источник агентства, близкий к КПРФ, объяснил новый виток внутрипартийного скандала тем, что Максима Карпикова сместили с должностей, которые он занимал несколько лет.

Надежда Карташова
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