22:15 30 марта 2018 0

Гастролеры плохо установили конструкцию ФОТО: «Типичный Тобольск», «ВКонтакте»

В Тобольске 30 марта в 19 часов в шатре гастролирующего цирка, расположившегося на улице Тургенева, провалился ряд сидений. На место приехали полиция, медики и спасатели.

Как сообщают подписчики паблика «Типичный Тобольск» во «Вконтакте», ЧП произошло прямо на глазах изумленной публики — рухнула часть конструкции. «Я там была. Под нами с ребенком сектор провалился! Нас с ребенком беда миновала. Прошу отписаться, если кто-то пострадал!», — пишет Катя Ермолаева. «Упали сиденья, целый сектор и люди сидящие на них», — добавляет Гуля Селиверстова.

В МЧС по Тюменской области «URA.RU» пояснили, что инцидент произошел перед началом представления, никто не пострадал. «Гастролеры передвижного цирка установили четыре балки, на них натянули шатер, конструкция сидений обломилась, причины поломки выясняются», — рассказал руководитель пресс-службы регионального МЧС Сергей Юсько.

В самом цирке произошедшее назвали «обычным форс-мажором». «Обычно встаем на землю, а тут установили шатер на мрамор. Стали заходить первые зрители, координаты поехали, ряд начал сползать. Сейчас мы укрепляем конструкцию, забуриваемся», — пояснил нашему агентству администратор труппы цирка шапито «Глобус» Алексей Елкин. Он добавил, что сегодняшнее представление пришлось отменить, около ста человек сдали билеты, остальные поменяли на завтрашнее шоу. «Завтра представление, конечно, состоится», — заверил корреспондента «URA.RU» представитель труппы. Гастролеры планирует давать представления в городе до 8 апреля.