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Главные новости Югры
12:46  02 апреля 2018 0

Глава СКР Бастрыкин летит в ХМАО в пятый раз за полтора года

Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александра Бастрыкина ждут в Югре из-за скандала с полицейскими и отчета «суперследователя»Фото: Официальный сайт президента РФ
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ждут в ХМАО в середине апреля. Эту информацию «URA.RU» подтвердили источники в силовых структурах региона.

По неофициальным данным, визит главы СКР анонсировал его заместитель Илья Лазутов некоторым жителям Югры, пришедшим к нему на личный прием в середине марта. Источник в следственном комитете ХМАО подтвердил, что визит действительно планировался, но из-за трагедии в Кемерове в графике могут произойти изменения — глава СКР уже несколько раз вылетал на место пожара, лично контролируя ход расследования, поэтому дата приезда Бастрыкина может сдвинуться на конец апреля или май.

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По версии инсайдеров, в Югре Бастрыкин должен ознакомиться с материалами резонансного уголовного дела — речь идет о задержании за взятку начальника ОМВД по Нефтеюганску Николая Плаксина и начальника отдела организации применения административного законодательства регионального управления МВД Романа Недыбы. Также глава СКР планирует заслушать отчет о проделанной работе старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР Романа Нестерова (известного как «суперследователь Бастрыкина»). Нестеров занимается делом о ДТП с 12 погибшими — основным фигурантам дела уже вынесен приговор, но расследование продолжается.

Это будет уже пятый визит Бастрыкина с декабря 2016 года — первый раз он прилетел сразу после аварии с погибшими детьми. Глава СКР также проводил в ХМАО совещания с уральскими генералами, приезжал после скандала с пьяным гаишником, сбившим насмерть подростка. Последний раз Бастрыкин прилетал в конце января 2018 года. На момент публикации получить официальный комментарий о планируемом в ХМАО визите главы следственного комитета не удалось — в пресс-службе СУ СКР по ХМАО и пресс-службе главного управления СКР на звонки не ответили.

Антон Степыгин
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