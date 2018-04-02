Глава СКР Бастрыкин летит в ХМАО в пятый раз за полтора года

12:46 02 апреля 2018 0

Александра Бастрыкина ждут в Югре из-за скандала с полицейскими и отчета «суперследователя» Фото: Официальный сайт президента РФ

Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ждут в ХМАО в середине апреля. Эту информацию «URA.RU» подтвердили источники в силовых структурах региона.

По неофициальным данным, визит главы СКР анонсировал его заместитель Илья Лазутов некоторым жителям Югры, пришедшим к нему на личный прием в середине марта. Источник в следственном комитете ХМАО подтвердил, что визит действительно планировался, но из-за трагедии в Кемерове в графике могут произойти изменения — глава СКР уже несколько раз вылетал на место пожара, лично контролируя ход расследования, поэтому дата приезда Бастрыкина может сдвинуться на конец апреля или май.

По версии инсайдеров, в Югре Бастрыкин должен ознакомиться с материалами резонансного уголовного дела — речь идет о задержании за взятку начальника ОМВД по Нефтеюганску Николая Плаксина и начальника отдела организации применения административного законодательства регионального управления МВД Романа Недыбы. Также глава СКР планирует заслушать отчет о проделанной работе старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР Романа Нестерова (известного как «суперследователь Бастрыкина»). Нестеров занимается делом о ДТП с 12 погибшими — основным фигурантам дела уже вынесен приговор, но расследование продолжается.

Это будет уже пятый визит Бастрыкина с декабря 2016 года — первый раз он прилетел сразу после аварии с погибшими детьми. Глава СКР также проводил в ХМАО совещания с уральскими генералами, приезжал после скандала с пьяным гаишником, сбившим насмерть подростка. Последний раз Бастрыкин прилетал в конце января 2018 года. На момент публикации получить официальный комментарий о планируемом в ХМАО визите главы следственного комитета не удалось — в пресс-службе СУ СКР по ХМАО и пресс-службе главного управления СКР на звонки не ответили.