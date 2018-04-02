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02 апреля 2018
19:41  02 апреля 2018 4

Для Челябинской области примут отдельный федеральный закон

Пресс-подход к министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому в резиденции губернатора Челябинской области. Челябинск, донской сергей, дубровский борис
Борис Дубровский и Сергей Донской решили, что будет с ЧелябинскомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Госдуму РФ внесен проект закона об управлении качеством атмосферного воздуха в регионах, разработанный правительством Челябинской области и инициированный губернатором Борисом Дубровским. Об этом Дубровскому на аппаратном совещании 2 апреля доложил вице-губернатор Сергей Сушков. В Госдуме также ждут документа из министерства природных ресурсов и экологии РФ. Глава минприроды Сергей Донской уже пообещал, что только Челябинская область получит особые полномочия.

Как пояснил Сергей Сушков «URA.RU», речь идет о законопроекте, который был разработан властями Южного Урала по итогам заседания Госсовета в декабре 2016 года. Дубровский предложил сделать Челябинскую область пилотным регионом, с передачей части надзорных полномочий. Владимир Путин дал поручение подготовить законопроект, но процесс тормозился министерством природных ресурсов РФ. Областные власти тем временем решили внести документ как инициативу Законодательного собрания региона в Госдуму.

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В министерстве природных ресурсов и экологии РФ пообещали, что в течение двух месяцев внесут свой законопроект и на основе двух документов будет принят один федеральный закон. Уже известно, что только Челябинская область получит право воспользоваться им с передачей полномочий по надзору на региональный уровень. «Об этом заявил министр Сергей Донской», — уточнил в разговоре с «URA.RU» Сергей Сушков. Председатель комитета по экологии Госдумы, депутат Владимир Бурматов, представляющий в парламенте Челябинскую область, уже не раз высказывал претензии Сергею Донскому и его ведомству. Бурматов считает, что в минприроды РФ провалили и год экологии в 2017 году, и поручения президента. В том числе и потому, что в ведомстве Донского задерживаются важные документы.

«Мы еженедельно общаемся с заместителем Донского Мурадом Керимовым на эту тему, — заявил Бурматов „URA.RU“ — Мне пообещали, что через неделю документ передадут в правительство РФ, оттуда после ряда процедур он поступит в Госдуму. Это тот редкий случай, когда принимают федеральный закон под конкретный регион». По данным «URA.RU», в качестве пилотных рассматривались четыре региона, в том числе Красноярский край. Красноярск, как и Челябинск, президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию назвал в числе городов с самой тяжелой экологической ситуацией. Но только в Челябинске по поручению Путина сразу после послания побывал министр Сергей Донской.

Альбина Золотухина
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