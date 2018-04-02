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Главные новости Курганской области
19:25  02 апреля 2018 0

В Зауралье ждут президента Татарстана и несколько тысяч гостей на Сабантуй

Сабантуй-2017. Екатеринбург
Гостей планируют встречать в Альменевском районе ЗауральяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Всероссийский сельский Сабантуй, который пройдет в этом году в Зауралье, приглашен президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Также область ожидает несколько тысяч гостей из тридцати регионов страны. Об этом говорилось на заседании оргкомитета в понедельник, 2 апреля, сообщает пресс-служба губернатора.

Основной праздник пройдет 14 июля в Альменевском районе. В этот день для гостей с утра откроются национальные подворья Республики Татарстан и Курганской области. Позже пройдут соревнования по национальным видам спорта, в том числе корэш (борьба на поясах) и скачки. Для детей организуют отдельную площадку — «Детский Сабантуй». Посетители смогут увидеть изделия народных умельцев и приобрести их себе на память, узнать о традициях и обычаях тюркских народов, попробовать национальную кухню.

Губернатор Алексей Кокорин поручил организовать праздник достойно, продумать логистику. «Гости должны легко добраться до места проведения Сабантуя, легко отыскать нужную им площадку, перекусить вкусно и недорого», — отметил глава области. По мнению Кокорина, праздник такого масштаба поможет повысить престиж региона и привлечь дополнительных инвесторов.

Анна Бояркина
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