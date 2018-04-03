Стадо оленей внезапно появилось на трассе
Стадо оленей парализовало движение на ямальской трассе. Неожиданная встреча с животными попала на камеру мобильного телефона ехавшего за рулем авто водителя.
Олени перекрыли движение на трассе Надым-Салехард. Животные появились неожиданно, ехавший по дороге автомобиль ничуть их не смутил.
На записи видно, как стадо обогнув машину продолжило путь и скрылось за поворотом. Находившиеся в автомобиле водитель и пассажиры шутливо отметили, что «нас сейчас затопчут».