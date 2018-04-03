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07:55  03 апреля 2018 0

Олени парализовали движение на трассе Надым-Салехард. «Нас сейчас затопчут». ВИДЕО

Быт Ямальских оленеводов. , олени, север
Стадо оленей внезапно появилось на трассеФото: Иван Седов © URA.RU

Стадо оленей парализовало движение на ямальской трассе. Неожиданная встреча с животными попала на камеру мобильного телефона ехавшего за рулем авто водителя.

Олени перекрыли движение на трассе Надым-Салехард. Животные появились неожиданно, ехавший по дороге автомобиль ничуть их не смутил.

На записи видно, как стадо обогнув машину продолжило путь и скрылось за поворотом. Находившиеся в автомобиле водитель и пассажиры шутливо отметили, что «нас сейчас затопчут».

Валерия Романова
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