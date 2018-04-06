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06 апреля 2018
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Главные новости Курганской области
14:58  06 апреля 2018 3

Тысячи людей бегут из-за границы в Зауралье

Новиков Илья, туристы, пассажиры в ожидании, чемоданы, аэропорт, путешествие, получение багажа
За четыре года в Зауралье переселились более двух тысяч иностранцевФото: depositphotos.com © URA.RU

В Курганской области увеличат срок действия госпрограммы по содействию переселению соотечественников из-за рубежа. Это связано с большой популярностью области — количество иностранцев, выбравших для жизни зауральский регион, уже пять лет превышает плановые показатели, сообщили «URA.RU» в областном управлении по труду и занятости населения.

В минувшем году миграционный прирост за счет соотечественников и их семей в Зауралье составил 380 человек, что в два раза выше поставленной планки. Всего за время программы, которая рассчитана на 2013—2020 годы, регион пополнился 2400 жителями — план перевыполнен в 1,3 раза. Особым спросом в последнее время программа пользуется у выходцев из Казахстана, Азербайджана и Армении, а основными стимулом для переезда выступает воссоединение с родственниками, уточнили нашему агентству в ведомстве.

Иностранцы охотно занимают рабочие места, на которые долго не удается найти работников из числа местных жителей: в сфере образования, воспитания, культуры, сельского хозяйства, промышленности и медицины, добавили в пресс-службе регионального правительства. Трудоспособное население среди переселенцев составляет 67%.

В ближайшее время госпрограмму по содействию переселению доработают — продлят до 2025 года и конкретизируют критерии отбора участников.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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