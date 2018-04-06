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06 апреля 2018
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Главные новости Тюменской области
15:51  06 апреля 2018 4

«Ад какой-то». Жительница Тюмени создала в подъезде дома «кровавый шедевр». ФОТО

Теперь подъезд похож на адФото: группа «Типичная Тюмень», «ВКонтакте»

В Тюмени жительница одного из жилых домов в Заречном микрорайоне весьма странным образом покрасила стены и полы подъезда. Помещение стало похоже на кровавые декорации для триллера, что ужаснуло соседей и заставило их усомниться в психическом здоровье «художницы».

«Еще недавно был милый и чистенький подъезд, теперь его украшают шедевры. Кандинский и Малевич бы нервно курили в сторонке. Соседка почему-то решила, что нужно сделать именно так», — написал автор поста в группе «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте». Пользователи сети бурно отреагировали на самодеятельность местной жительницы.

«Кровь думал», «Кого-то не успели забрать на лечение», «Охренеть творческий порыв», «Весенние обострение», «Необходима консультация психотерапевта», «У кого-то случился психоз», «А какой ремонт в квартире, представить сложно», «Покурила так покурила», «Мне бы с такой соседкой рядом жить страшно было», «Она вообще не нормальная. Это явно истерия какая-то, шиза. Такая и ножом махать может», «Ад какой-то», — прокомментировали подписчики группы.

Фото: группа «Типичная Тюмень», «ВКонтакте»
Фото: группа «Типичная Тюмень», «ВКонтакте»
Фото: группа «Типичная Тюмень», «ВКонтакте»
Фото: группа «Типичная Тюмень», «ВКонтакте»

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Югре полицейский нарисовал в подъезде мужской половой орган. По итогам служебной проверки его уволили, а его руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ксения Томашова
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