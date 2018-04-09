15:02 09 апреля 2018 0

Бывшая участница проекта «Дом-2» обратилась к двум миллионам подписчиков в Instagram Фото: «Инстаграм» Алены Водонаевой

Уроженка Тюмени, экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева обратилась с просьбой о помощи к своим подписчикам. Она вместе с супругом ищет жилье в Соединенных Штатах на июль.

Проанализировав знакомые платформы с предложениями аренды, Водонаева пришла к выводу, что ни один дом не соответствует ее желаниям. За помощью бывшая участница проекта «Дом-2» обратилась к более чем двум миллионам подписчикам в Instagram. «Глаз замылился, все смешалось в доме Облонских, а сердце так и не ёкнуло ни разу ни на один из сотен вариантов, что мы уже посмотрели. Наверняка мы знаем не все сайты и приложения по поиску жилья», — написала в описании к весеннему фото Алена Водонаева. Она добавила: «Надеюсь и верю, что у вас найдутся пароли и явки по Калифорнии. Где можно снять красивое жильё с бассейном и уютным интерьером, а не халупу за 700 тысяч на месяц».

В комментариях уроженка Тюмени уже сейчас может найти несколько десятков ссылок на платформы, где можно найти жилье, а также рекомендации обратиться к русским мигрантам, проживающим в Лос-Анджелесе. Кроме искренних советов, можно найти и критику в адрес «звездности» тюменки: «Мне бы такие проблемы», «Отвратительно читать твои неуместные понты. Не знаю, какая уж там холупа за 700 тысяч», «Вот это и подтверждение народной мудрости — „Из грязи — в князи“. Ален, ну ты же умная девушка, ну зачем портить о себе устоявшееся мнение? Если ты богата действительно — будь скромнее!».