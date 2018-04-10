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10 апреля 2018
09:00  10 апреля 2018 1

Российские олигархи «обеднели», бензин подорожал, билеты ПДД поменяли. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Экономические проблемы России продолжают растиФото: depositphotos.com © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня вторник, 10 апреля. Главное к этому часу:

Российские олигархи потеряли миллиарды долларов за день из-за санкций США. Причиной тому послужил обвал фондового рынка. Среди «обедневших» миллиардеров есть и те, кто имеет активы и интересы на Урале.

Постпред России в ООН Василий Небензя устроил разнос на заседании Совета Безопасности по проблемам Сирии. Политик обвинил западные страны в открытой конфронтации с Россией и назвал их поведение «беспардонным» и «хамским». По его словам, не только российская сторона имеет к ним претензии.

Минфин ускорит введение нового налога для россиян. Речь идет о взимании пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах. Новый таможенный сбор введут уже через пару месяцев.

На фоне экономических проблем России в стране начался рост цен. Одним из первых подорожал бензин. Аналитики уверены: темпы роста только ускорятся.

ГИБДД изменила экзаменационные билеты ПДД из-за серьезных ошибок. Значительной правке подверглись вопросы, посвященные оказанию первой медицинской помощи при ДТП. Оказалось, что инструкции в билетах противоречили методикам из реальной жизни.

А в Перми потерявшийся гроб напугал местных жителей. Необычный «подснежник» заметили в одном из парков. После бурного обсуждения жуткой находки в соцсетях объявился ее хозяин.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.RU»
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