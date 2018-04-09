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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:52  09 апреля 2018 4

Минфин ускорит введение нового налога для россиян

За покупки в зарубежных интернет-магазинах будут взимать пошлинуФото: pixabay.com

Министерство финансов предлагает уже с 1 июля ввести пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах на сумму свыше 500 евро. В 2019 году порог беспошлинной торговли опустится еще ниже — до 200 евро.

Сейчас пошлина взимается с покупок на сумму более 1 тысячи евро, сообщает телеканал 360. Снижение этого порога призвано поддержать отечественное производство, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, подготовленного Министерством финансов. Норма будет распространяться на всю таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее стало известно, что все зарубежные покупки россиян от 500 евро будут облагаться 15-процентной пошлиной с 2019 года. При этом таможенный сбор будет сразу включаться в стоимость покупки, рассказывал замминистра финансов Илья Трунин.

Дарья Корчак
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