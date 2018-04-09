Российские олигархи потеряли миллиарды долларов за день из-за санкций США

21:34 09 апреля 2018 0

Бизнесмены потеряли деньги из-за обвала на фондовом рынке Фото: Илья Московец © URA.RU

Общее состояние российских миллиардеров из-за обвала фондового рынка сократилось за один день на 14,3 миллиарда долларов. Это следует из данных журнала Forbes, корреспонденты которого подсчитали убытки олигархов.

Среди самых состоятельных россиян, на которых отразились негативные события на фондовом рынке, есть и те, кто имеет активы или интересы на Урале. Так, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников потерял 462 миллиона долларов, сохранив 9,2 миллиарда долларов. Состояние Олега Дерипаски, контролирующего автозавод «Урал» в Челябинской области, сократилось на четверть, упав до четырех миллиардов долларов, пишет RT.

В списке богатейших людей мира, потерявших деньги в один день, есть и другие имена, знакомые уральцам. Так, Виктор Вексельберг потерял 975 миллионов долларов, сохранив 13,6 миллиардов. Состояние Искандера Махмудова уменьшилось до 7,3 миллиардов долларов, сократившись на 66 миллионов. Вагит Алекперов при обвале фондового рынка потерял 1,1 миллиарда долларов, у него осталось 16,6 миллиардов долларов.

Ранее США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и их компаний, пишет ИА FlashNord. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник, 9 апреля, наблюдается обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков.