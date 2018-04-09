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Главные новости Пермского края
22:32  09 апреля 2018 0

Раскрыта тайна гроба, напугавшего пермяков

Реквизит забыли КВНщикиФОТО: «Черный КВН г. Пермь», «ВКонтакте»

Гроб, который обнаружили жители Перми в Балатовском парке, оказался реквизитом команды шоу «Черный КВН». Реквизит юмористы использовали в одной из миниатюр.

Администратор кубка клуба веселых и находчивых Иван Шамаров узнал гроб, сообщает «АиФ-Прикамье». Он пояснил изданию, что предыдущие игры «Черного КВН» были в январе. Тогда обтянутый синей тканью ящик был частью реквизита одной из шести команд, выступавших в ДК «Железнодорожников» (ДКЖ). В гробу выносили участника миниатюры. После выступления «черные КВНщики» отправили реквизит на улицу и, по все видимости, забыли забрать, — предположил Иван.

Новость по теме
Пермяков напугал гроб в парке. «Дракула, видимо, зимовал». ФОТО

Как сообщало «URA.RU», 8 апреля пермяк во время прогулки по Балатовскому парку обнаружил гроб. Пугающий предмет стоял между стадионом Локомотив и ДКЖ. Он сфотографировал гроб и выложил снимки необычной находки в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчики группы накидали множество версий появления в парке гроба. Большинство, кстати, шутили на эту тему. «Для отдыха», «Труп сбежал», «Дракула, видимо, зимовал!», «кузов на ВАЗ в неплохом состоянии», — предполагали пермяки.

Наталья Михалева
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