{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
11:51  10 апреля 2018 0

Начальник штаба Навального ищет работу в США

Всероссийская забастовка избирателей. Митинг сторонников Алексея Навального. Екатеринбург , волков леонид, забастовка избирателей
Леонид Волков готов заняться «любыми проектами»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава московского штаба блогера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что организация протестов сильно истощила его семейный бюджет. Он уезжает на учебу в Йельский университет (США) и ищет работу.

«Все хорошее когда-нибудь кончается, и наша кампания тоже. <…> Я продолжаю, естественно, работать в ФБК <…> полтора года кампании были весьма непростым испытанием для семейного бюджета», — написал он в своем блоге. Волков рассказал, что в мае и июле он будет в России, а с августа по декабрь в Америке, где также готов работать, но «в американских часовых поясах». По его словам, он рассмотрит все предложения и готов заняться «любыми проектами».

В разговоре с «URA.RU» Волков отказался сообщить, планирует ли он вернуться к работе с Навальным после возвращения из Штатов. Леонид Волков — уроженец Екатеринбурга. Экс-депутат Екатеринбургской гордумы (2009—2013 гг.). На данный момент является менеджером проектов в «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что Навальный подал документы на регистрацию политической партии «Рабочее название». В это же время массово начали закрываться его региональные штабы. Так, 2 апреля стало известно о ликвидации отделений в Челябинске и Кургане.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров