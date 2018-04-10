Начальник штаба Навального ищет работу в США

Глава московского штаба блогера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что организация протестов сильно истощила его семейный бюджет. Он уезжает на учебу в Йельский университет (США) и ищет работу.
«Все хорошее когда-нибудь кончается, и наша кампания тоже. <…> Я продолжаю, естественно, работать в ФБК <…> полтора года кампании были весьма непростым испытанием для семейного бюджета», — написал он в своем блоге. Волков рассказал, что в мае и июле он будет в России, а с августа по декабрь в Америке, где также готов работать, но «в американских часовых поясах». По его словам, он рассмотрит все предложения и готов заняться «любыми проектами».
В разговоре с «URA.RU» Волков отказался сообщить, планирует ли он вернуться к работе с Навальным после возвращения из Штатов. Леонид Волков — уроженец Екатеринбурга. Экс-депутат Екатеринбургской гордумы (2009—2013 гг.). На данный момент является менеджером проектов в «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального.
Ранее сообщалось, что Навальный подал документы на регистрацию политической партии «Рабочее название». В это же время массово начали закрываться его региональные штабы. Так, 2 апреля стало известно о ликвидации отделений в Челябинске и Кургане.