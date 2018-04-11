Депутаты Курганской облдумы сдали свои мандаты и пригласили бывших коллег на курорт

Курганская областная дума в среду, 11 апреля, на внеочередном заседании досрочно прекратила полномочия двух депутатов — Игоря Арзина (в связи с избранием на должность главы Петуховского района) и Сергея Вартанова (по собственному желанию). При этом Игорь Арзин предложил уже бывшим коллегам провести выездное совещание в Петуховском районе в санатории «Озеро Медвежье», передает корреспондент «URA.RU».
Арзин намерен обсудить с депутатами перспективы развития самого известного зауральского курорта. Приглашение вызвало оживление в зале. «Вопросы оздоровления нас интересуют, рассмотрим», — резюмировал спикер облдумы Дмитрий Фролов. Избранному главе пожелали успехов в новой должности, Арзин, в свою очередь, отметил, что за два с половиной года работы в думе приобрел колоссальный опыт.
Вартанов на заседание облдумы не явился. Как ранее признался сам депутат «URA.RU», он находился в отпуске в Эмиратах и «не хочет об этом думать». Депутат-коммунист Василий Кислицын пожелал узнать причину отказа коллеги от мандата и предложил рассмотреть вопрос о его поощрении за работу в облдуме. «Ни о каком конфликте речи не идет, — заверил Фролов. — Вартанов подписал трехлетний контракт с департаментом на должности главврача Целинной районной больницы. Предстоит реконструкция больницы. Занятость его к этому подвигла», — пояснил он причины сложения полномочий, приняв предложение о поощрении.
Спикер также добавил, что кандидатуры на вакантные места в думу будут предложены из партийного списка единороссов. Решение будет принято на политсовете партии. «В списке есть очень достойные люди», — добавил Дмитрий Фролов.