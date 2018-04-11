{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 64,06
Динамика за 2 недели
Евро 79,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 апреля 2018
10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Курганской области
16:28  11 апреля 2018 0

Депутаты Курганской облдумы сдали свои мандаты и пригласили бывших коллег на курорт

Заседание аграрного комитета областной Думы. Курган, арзин игорь, жест рукой
Игорь Арзин просил депутатов рассмотреть вопрос по оздоровлениюФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская областная дума в среду, 11 апреля, на внеочередном заседании досрочно прекратила полномочия двух депутатов — Игоря Арзина (в связи с избранием на должность главы Петуховского района) и Сергея Вартанова (по собственному желанию). При этом Игорь Арзин предложил уже бывшим коллегам провести выездное совещание в Петуховском районе в санатории «Озеро Медвежье», передает корреспондент «URA.RU».

Арзин намерен обсудить с депутатами перспективы развития самого известного зауральского курорта. Приглашение вызвало оживление в зале. «Вопросы оздоровления нас интересуют, рассмотрим», — резюмировал спикер облдумы Дмитрий Фролов. Избранному главе пожелали успехов в новой должности, Арзин, в свою очередь, отметил, что за два с половиной года работы в думе приобрел колоссальный опыт.

Вартанов на заседание облдумы не явился. Как ранее признался сам депутат «URA.RU», он находился в отпуске в Эмиратах и «не хочет об этом думать». Депутат-коммунист Василий Кислицын пожелал узнать причину отказа коллеги от мандата и предложил рассмотреть вопрос о его поощрении за работу в облдуме. «Ни о каком конфликте речи не идет, — заверил Фролов. — Вартанов подписал трехлетний контракт с департаментом на должности главврача Целинной районной больницы. Предстоит реконструкция больницы. Занятость его к этому подвигла», — пояснил он причины сложения полномочий, приняв предложение о поощрении.

Спикер также добавил, что кандидатуры на вакантные места в думу будут предложены из партийного списка единороссов. Решение будет принято на политсовете партии. «В списке есть очень достойные люди», — добавил Дмитрий Фролов.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров